【モデルプレス＝2025/11/18】乃木坂46の金川紗耶が11月17日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿を公開し、反響が寄せられている。

◆金川紗耶、ミニスワンピ姿の秋コーデ公開


金川は「秋」とコメントし、落ち葉が敷き詰められた風景をバックにアイボリーのミニワンピース、グレーのハーフコートを着用した秋らしいコーディネートを披露。黒のロングブーツを合わせ、スラリと美しい脚を見せている。

◆金川紗耶の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「デートしてる気分」「はしゃいでて可愛い」「秋コーデ似合ってる」「スタイル抜群」「絵になる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

