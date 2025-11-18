乃木坂46金川紗耶、美脚際立つミニワンピ姿披露 秋コーデに絶賛の声「絵になる」「デートしてる気分」
【モデルプレス＝2025/11/18】乃木坂46の金川紗耶が11月17日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】24歳乃木坂メンバー「スタイル抜群」美脚スラリのミニワンピ姿
金川は「秋」とコメントし、落ち葉が敷き詰められた風景をバックにアイボリーのミニワンピース、グレーのハーフコートを着用した秋らしいコーディネートを披露。黒のロングブーツを合わせ、スラリと美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「デートしてる気分」「はしゃいでて可愛い」「秋コーデ似合ってる」「スタイル抜群」「絵になる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
