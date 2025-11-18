米株先物下げ拡大、ビットコインは9万ドル台割れ リスク回避の円買い強まる 米株先物下げ拡大、ビットコインは9万ドル台割れ リスク回避の円買い強まる

リンクをコピーする みんなの感想は？

米株先物下げ拡大、ビットコインは9万ドル台割れ リスク回避の円買い強まる



欧州株先物は下落して始まった。ユーロストック50は1.1%安、FTSE100は1.0%安。米株先物は下げ幅を拡大、ダウは140ドル近く下げている。ビットコインは7カ月ぶりに9万ドル台を割り込んだ。アジア株も大幅下落、日経平均は後場1500円超下げている。リスク回避の円買いが加速、豪ドルの下げが目立つ。ドル買いも見られるためドル円は底堅い。



あすのエヌビディア決算を控え米ハイテク株が下落しているほか、20日の米9月雇用統計への警戒感が高まっている。

外部サイト