女優の黒柳徹子（92）が、18日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。自身が司会を務めた「ザ・ベストテン」の裏話に驚く場面があった。

この日は漫才コンビ「ザ・ぼんち」のぼんちおさむ、里見まさとがゲスト出演。2人は漫才ブームの最中の1981年に、シングル「恋のぼんちシート」をリリースしたが、「ベストテンにお邪魔しました」とおさむが振り返ると、司会の黒柳徹子は「新幹線のトラブルって何だったんですか？」と質問。まさとが「ご迷惑をかけたんです」と切り出した。

おさむは「ベストテンの方から、この新幹線に乗るようにって言われた」と回想。「僕ら大阪の仕事があったんで、大阪から新幹線に乗ってたんですけど、違う号車に乗ってた。グリーン車のやつをくれたんですけど、僕らが乗ってたのは指定席だった」と打ち明けた。

その原因を「チケットを変えられてたんですね、グリーンのやつを指定席に」と説明。黒柳が「誰が？事務所が？吉本が？」と驚くと、おさむは「事務所です。僕らは知らなかったですから」と告白。そのため、本番前の打ち合わせでスタッフらと行き違いになったものの、まさとは「最終的に本番は、生放送はちゃんと済ませることができました。すみません」と改めて詫びていた。