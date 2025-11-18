イオレ<2334.T>が下げ幅を縮小している。午後０時４５分ごろ、暗号資産の全方位ソリューションを提供するＧａｉａ（東京都中央区）と、戦略的提携に関して基本合意したと発表しており、これを好材料視する買いが下値に入っているようだ。



デジタルアセットトレジャリー（ＤＡＴ：デジタル資産の取得・保有）、デジタルアセットレンディング（ＤＡＬ：一定料率の支払いによるデジタル資産の調達）、並びにデジタルアセットマネジメント（ＤＡＭ：デジタル資産の運用）の各領域の運用・支援における今後の戦略的な提携関係を構築するのが狙い。イオレでは今回の戦略的提携により、ＤＡＴの安定的な積み上げやＤＡＬ・ＤＡＭによる暗号資産金融事業の収益化を加速させ、調達・運用・決済をワンストップで設計できる体制の強化を図るとしている。なお、同件が２６年３月期業績に与える影響は精査中としている。



出所：MINKABU PRESS