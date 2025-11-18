1月3日のA東京ホームゲームに手越祐也が出演…4年連続でスペシャルライブを披露
11月18日、B1東地区所属のアルバルク東京は、来年1月3日に行われるホームゲームの広島ドラゴンフライズ戦にアーティストの手越祐也が出演することを発表した。
神奈川県横浜市出身の手越祐也は、2020年までアイドルグループ『NEWS』のメンバーとして歌手やバラエティタレントなどで幅広く活躍。独立後もソロアーティストとして音楽活動を中心に、「FIFAクラブワールドカップ」、「FIFAワールドカップ」でメインキャスターを務め、人気バラエティー番組へのレギュラー出演、俳優など様々な挑戦を続けている。
今回で4年連続の出演となる同氏は、試合当日にハーフタイムショーとしてスペシャルライブを行う。
【動画】2024年にもスペシャルライブでA東京を後押しした手越祐也
本日のハーフタイムショーでは、
手越さんに「アダルトブルー」と「OVER YOU」を披露いただきました🎤❤️
手越さんの後押しもあり、強豪川崎に2連勝🔥🔥
本日はありがとうございました🙌@YuyaTegoshi1054#アルバルク東京 #HONEYYY
🎥ハーフタイムショーも見逃し配信https://t.co/DChch0k3ty pic.twitter.com/QHDp2Xr1y9
- アルバルク東京【ALVARK TOKYO】 (@ALVARK_TOKYO) January 7, 2024