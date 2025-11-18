11月18日、B1東地区所属のアルバルク東京は、来年1月3日に行われるホームゲームの広島ドラゴンフライズ戦にアーティストの手越祐也が出演することを発表した。







神奈川県横浜市出身の手越祐也は、2020年までアイドルグループ『NEWS』のメンバーとして歌手やバラエティタレントなどで幅広く活躍。独立後もソロアーティストとして音楽活動を中心に、「FIFAクラブワールドカップ」、「FIFAワールドカップ」でメインキャスターを務め、人気バラエティー番組へのレギュラー出演、俳優など様々な挑戦を続けている。

今回で4年連続の出演となる同氏は、試合当日にハーフタイムショーとしてスペシャルライブを行う。





【動画】2024年にもスペシャルライブでA東京を後押しした手越祐也