A¤«¤é»Ï¤Þ¤êZ¤Ç½ª¤ï¤ë¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡£µ¯¸»¤äÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï¡©
¤½¤â¤½¤âÃÏµå¤È¤Ï¡©¸µ¡¹¤Ï±§Ãè¶õ´Ö¤Ë¤¢¤ë¥¬¥¹¤ä¥Á¥ê¤À¤Ã¤¿¡ª¡¿¿ÍÎà¤Ê¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ ÃÏµå¤Î»¨³Ø¡Ê1¡Ë
ÃÏµå¾å¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤É¤ì¤À¤±¤ï¤«¤ë¡©
»ä¤¿¤Á¤¬Æü¾ïÅª¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÃÏµå¤ËÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ÖÍý·Ï»¨³Ø¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÂÀÍÛ·Ï¤ò´Þ¤àÃÏµå¤ÎÎò»Ë¤«¤é¡¢Âç¼«Á³¤äµ¤¸õ¡¢Æ°¿¢Êª¡¢»ñ¸»¤Ê¤É¡¢ÃÏµå¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¿Ìä¤ò¥¹¥Ã¥¥ê²òÀâ¡ª
¢¨ËÜµ»ö¤Ï»¨³ØÁí¸¦Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø¿ÍÎà¤Ê¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ ÃÏµå¤Î»¨³Ø¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ï¤É¤³¡©Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï⁉
ABC¤Ç»Ï¤Þ¤êXYZ¤Ç½ª¤ï¤ë26Ê¸»ú¤Ç¡¢À¤³¦¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡£¸½ºß¡¢²æ¡¹¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ðËÜÅª¤Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Ï¡¢µª¸µÁ°6À¤µª¤«¤é»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥Æ¥óÊ¸»ú¡Ê¥í¡¼¥Þ»ú¡Ë¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥Æ¥óÊ¸»ú¤Îµ¯¸»¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢Ê¸»ú¤Î·Á¤â»÷ÄÌ¤Ã¤¿¥®¥ê¥·¥ãÊ¸»ú¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸½Âå¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤ÊÁÄÀè¤Ï¡¢¥®¥ê¥·¥ãÊ¸»ú¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥®¥ê¥·¥ãÊ¸»ú¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ïº£¤«¤é2700Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢³¤¾åËÇ°×¤Ç³èÌö¤·¤¿¥Õ¥§¥Ë¥¥¢¿Í¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥§¥Ë¥¥¢Ê¸»ú¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡£³¤¤ÎÌ±¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏÃæ³¤¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥§¥Ë¥¥¢¿Í¤ÎÁÄÀè¤Ï¡¢Ü¸·Á¡Ê¤¯¤µ¤Ó¤¬¤¿¡ËÊ¸»ú¤äÀ»¹ïÊ¸»ú¡Ê¥Ò¥¨¥í¥°¥ê¥Õ¡Ë¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤ÊÊ¸»ú¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¥½¥Ý¥¿¥ß¥¢Ê¸ÌÀ¤ä¥¨¥¸¥×¥ÈÊ¸ÌÀ¤È¤Î¸òÎ®¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¸ÌÀ¤«¤éÎÉ¼Á¤ÊÍ×ÁÇ¤òÁª¤Ó¤È¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÊ¸»ú¤òÁÏÂ¤¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥§¥Ë¥¥¢Ê¸»ú¤Ï¡¢³¤¾åËÇ°×¤Î¾¦¼è°ú¤ò¹Ô¤Ê¤¦ºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÃÏÃæ³¤Á´°è¤Ø¤È¹¤¯ÉáµÚ¡£µª¸µÁ°800Ç¯º¢¤Ë¡¢¥®¥ê¥·¥ã¿Í¤¬¥Õ¥§¥Ë¥¥¢Ê¸»ú¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¥í¡¼¥Þ¤Ø¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¥í¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÊ¸»ú¤¬¥®¥ê¥·¥ãµ¯¸»¤Î¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥®¥ê¥·¥ãÊ¸»ú¤ÎÊì²»É½¤Ë¤¢¤ëºÇ½é¤Î2Ê¸»ú¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡×¡Ö¥Ù¡¼¥¿¡×¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÊ¸»ú¤ò¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡×¤ÎÌ¾¤ÎÍ³Íè¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãø¡á»¨³ØÁí¸¦¡¿¡Ø¿ÍÎà¤Ê¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ ÃÏµå¤Î»¨³Ø¡Ù