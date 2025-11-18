「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１８日午後１時現在でキオクシアホールディングス<285A.T>が「売り予想数上昇」４位となっている。



キオクシアは大幅反落。前週末に３０００円安はストップ安となる１万２５円まで売り込まれた後、週明けは１１００円あまりの上昇で切り返したが、きょうは再び売り直されている。一時は今月５日以来約２週間ぶりに１万円大台を割り込む場面があった。前週１３日に発表した２５年７～９月期は最終利益が前年同期比６２％減の４０６億円と急減し、市場コンセンサスも下回ったことでネガティブサプライズとなった。週明けはショート筋の買い戻しでリバウンドに転じたものの、下げ幅の３分の１強を取り戻すにとどまり、きょうは全般ハイテク株安の流れのなかで見切り売りを誘っている。



出所：MINKABU PRESS