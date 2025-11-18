「体中殴られた痣のよう」「サッカー史上最悪」ベルギー代表の新2ndユニフォームは仰天デザイン?
来年の北中米ワールドカップに向けたベルギー代表の新2ndユニフォームがリークされたようだ。ユニフォーム専門サイト『フッティ・ヘッドラインズ』が伝えている。
公開された画像によると、新2ndユニフォームはフローズンブルーを基調に、ホワイトやライトピンクのアクセントと球状ブロックの模様が施された斬新なデザインとなっている。
また、胸にはブラックの代表エンブレムとアディダスのトレフォイルロゴ(三つ葉のロゴ)を配置。首周りと袖口にもブラックを採用している。
同サイトのコメント欄では「かわいく見える」「色はいいが、球体のせいで台無しになってしまった」「ワオ、もし本当なら最悪だ」「ひどいデザインだ。まるで体中殴られて、痣だらけで血だらけの人のようだ」「サッカーユニフォーム史上最悪のデザインの1つだ」などの意見が寄せられた。
ベルギーの新2ndユニフォームは来年3月に発売される予定だという。
: Belgium 2026 World Cup Away Kit Leaked: https://t.co/dNhj2kh4aJ— Footy Headlines (@Footy_Headlines) November 16, 2025