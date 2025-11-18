BE:FIRST¤¬²¿¿©¤ï¤Ì´é¤ÇÃè¤ËÉâ¤¤¤¿¡ØHello My ¡ÉBESTY¡É¡ÙÊ¡°æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¹¤®¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¢£RYUHEI¤È¤Û¤«¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ëÃÄÂÎ·Ý¤ËÃíÌÜ
11·î15Æü¡¦16Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿BE:FIRSTÁ´¹ñ¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØBE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My ¡ÉBESTY¡É vol.2-¡ÙÊ¡°æ¸ø±é¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡¢¥°¥ëー¥×¸ø¼°Instagram¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
BE:FIRST¸ø¼°Instagram¤Ç¤Ï¡¢1ÆüÌÜ¤È2ÆüÌÜ¤Ë¤ï¤±¤Æ¥á¥ó¥Ðー¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¡£
1ÆüÌÜ¤ÏÆü¤Îº¹¤·¤¿¼¼Æâ¤Ç¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë¹ø¤ò¤«¤±¤ë¥á¥ó¥Ðー¤ÈÎ©¤Á¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬È¾Ê¬¤º¤ÄÊÂ¤Ó¡¢±¦Ã¼¤Ë¤¤¤ëRYUHEI¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤è¤¯¸«¤ë¤ÈRYUHEI¤¬²¿¿©¤ï¤ÌÉ½¾ð¤ÇÃè¤«¤éÉâ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥ê¥å¥¦¤Á¤ã¤óÈô¤ó¤Ç¤ë¡ª¡©¡×¡ÖÉâ¤¤¤Æ¤ë¤è¤Í¡ª¡©¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£
2ÆüÌÜ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤ÏÆ±¤¸¾ì½ê¤Ë6¿Í½¸¤Þ¤ê¡¢º£ÅÙ¤Ï¿¿¤óÃæ¤ËRYUHEI¤Î¤ß¤¬¹ø¤«¤±¡¢Â¾¥á¥ó¥Ðー¤¬Á´°÷Ãè¤ËÉâ¤¤¤¿¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¡£º£²ó¤âÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öº£ÅÙ¤Ï¥ê¥å¥¦¥Ø¥¤°Ê³°¤¬Èô¤ó¤Ç¤ë£÷¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¹¤®¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£