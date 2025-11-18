4Ç¯È¾¤Ö¤êÉü³è¡ª»³Î¤¡õ¼ãÎÓ¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×¼ýÏ¿´ÑÍ÷¤Î¾ðÊó²ò¶Ø¡Ú¾ÜºÙ¤¢¤ê¡Û
¡¡4Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤ò²Ì¤¿¤¹¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¼ãÎÓÀµ¶³¤Ë¤è¤ë¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢12·î2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¼ýÏ¿´ÑÍ÷¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉü³è¤Ø¤Îµ¡±¿¡©¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°²¦¤¬Åê¹Æ
¡¡¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢2009Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¡ØÀøºß°Û¿§¡Ù¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢2012Ç¯¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¡¢14Ç¯¡Ø¤â¤Ã¤È¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¡¢19Ç¯¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¡¢20Ç¯¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê2020¡Á½Õ²Æ½©Åß¡Á¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¿¼ÌëÈÖÁÈ¤ä¥é¥¤¥Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÌ¡ºÍ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿2¿Í¡£21Ç¯5·î31Æü¡ØÌÀÆü¤Î¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢12Ç¯¤Ë¤ª¤è¤Ö¥³¥ó¥Ó³èÆ°¤ò½ªÎ»¡á²ò»¶¤·¤¿¡£
¡¡King ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¼ãÎÓÀµ¶³¡¢SixTONES¤Î¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤¬»³Î¤¤ò±é¤¸¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¤À¤¬¡¢¾ðÇ®¤Ï¤¢¤ë¡Ù¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢²ò»¶¸å¤âÏÃÂê¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡²ò»¶¤«¤é4Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¡¢»³Î¤¤Ï·Ý¿Í³èÆ°¤âÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤¦°ìÊý¡¢23Ç¯¤«¤é¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØDayDay.¡Ù¡ÊÁ°9¡§00¡Ë¤Ç¡ÈÄ«¤Î´é¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ãÎÓ¤â¡¢24Ç¯¤Ë¡Ø¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óinÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ù¤ò¹Ô¤¤¡¢5Ëü3000¿Í¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬½¸¤¤¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤ÈÇÛ¿®¤ò´Þ¤á¤ë¤È¹ç·×15Ëü6707¿Í¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê2025¡×
¡Ú½Ð±é¡Û»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¼ãÎÓÀµ¶³
¡Ú¼ýÏ¿Æü»þ¡Û2025Ç¯12·î2Æü¡¡18:00º¢½¸¹çÍ½Äê¡¿21:30º¢½ªÎ»Í½Äê
¡Ú¾ì½ê¡ÛÅÔÆâË¿½ê
¡Ú¤´¾·ÂÔ¿Í¿ô¡Û140Ì¾
¡Ú±þÊç´ü´Ö¡Û11·î23Æü¡¡18:00¤Þ¤Ç
´ÑÍ÷Êç½¸¤Î¾Ü¤·¤¤¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÈÖÁÈHP¤Þ¤Ç¡£
