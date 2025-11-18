阪神・大山悠輔内野手（30）が18日、兵庫県西宮市内で契約更改交渉に臨んだ。

昨オフに5年契約を結んでおり、契約内容に変更はなし。球団初の連覇を期す契約2年目のシーズンへ、決意を新たにした。

「前回（23年）優勝して、連覇というところを目標にしてやって（24年は）達成できなかった。来年、連覇するチャンスはできたので、ここからそこに向けて、というところの話はしました。個人的にも、連覇は第一（の目標）にある」

今季は主に5番を任され、打率・264、13本塁打。リーグ2位の出塁率・363をマークするなど、猛虎の大黒柱として機能した。また、通算1000試合出場、同1000安打、同150本塁打など、節目の記録も達成し、2年ぶりのリーグ優勝に花を添えた。

「日本一を目指してやった中で、最後ああいう悔しさっていうのもありました。個人的にもチームの力になれなかった悔しさ、自分の力のなさ、不甲斐なさというのを感じた。そこの悔しさというところは、しっかり反省しないといけない」

ただ、ソフトバンクと戦った日本シリーズでは5試合で計18打数1安打、打率・056と沈黙した。1勝4敗で敗れた悔しさを回想しながら「もっとやらないといけない」と言葉に力を込めた。