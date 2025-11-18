インスタグラムを更新

米大リーグ・ドジャースからフリーエージェント（FA）となっている“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手がまさかの大変身を遂げた。日本時間18日に自身のインスタグラムのストーリー機能に写真と動画を投稿。家族との仲睦まじいやり取りが切り取られている。

キケは日本時間16日に左肘の手術を受けたことを報告していた。MLB公式サイトも「来春に開催されるWBCで、母国のプエルトリコ代表としてプレーする機会を逃すことになるだろう」などと伝えてからわずか2日。華麗な変身を遂げていた。

日本時間18日にインスタグラムのストーリー機能を更新。「ペネロペのサロン」と書かれた部屋で、愛娘のペネロペちゃんから化粧をしてもらったとみられ、アイシャドウやチーク、口には真っ赤な口紅が塗られていた。途中経過の動画では、ペネロペちゃんに加えて妻マリアナさんもキケの姿に笑いを浮かべている。

最後には頭にティアラを乗せ、なんとも言えない表情を浮かべている写真を投稿。「これで完成」という言葉とともに、プリンセスの絵文字を添えている。

34歳のキケはレギュラーシーズンで打率.203、本塁打10本、打点35をマークし、ポストシーズンも17試合に出場してドジャースのワールドシリーズ連覇に貢献。今季最終戦となったワールドシリーズ第7戦から一夜明けた2日（同3日）、MLB選手会よりFAが発表されていた。



