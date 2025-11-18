Ãæ¹¾ÍÎ¤¡¡£²£´ºÐ¤Ç¡Ö°úÂàÀâ¡×¤¬Î®¤ì¤¿ÍýÍ³¤ò¹ðÇò¡ÖÈ¾Ç¯¤°¤é¤¤²¿¤Ë¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¡¢ºî²È¤ÎÃæ¹¾ÍÎ¤¤¬£±£¸Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¹âÅÄÊ¸É×¤Î¥é¥¸¥ª¥Ó¥Ð¥ê¡¼Ãë¥º¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹¾¤Ï¡¢¡Ö»Å»ö¤Ë¤ª¤±¤ë¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö£²£´ºÐ¤Î»þ¤Ë»öÌ³½ê¤ò¼¤á¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡£±£µºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Ãæ¹¾¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ä½÷Í¥¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£´ºÐ¤Î»þ¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤ò¼¤á¤ÆÆÈÎ©¡£Åö»þ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ¹¾¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢²¿¤Ë¤âÊ¸¶ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¼¤á¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î°Õ»×¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ãÂç¿Í¤Ë¸«¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ìÊý»ä¤ÏÁá¤¯¤Ë»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤ªÁ·Î©¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤Ç¡¢¥ì¡¼¥ë¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤Ê¤ó¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤¹¤´¤¤¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£»ä¡¢¤³¤Î¤Þ¤ó¤ÞÇ¯¼è¤Ã¤Æ¤¯¤È¡¢¤Ê¤ó¤«¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤È¤«·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À»öÌ³½ê¤ò¼¤á¤¿¸å¡¢¡ÖÈ¾Ç¯¤°¤é¤¤²¿¤Ë¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¤Ê¤ó¤«¡ØÃæ¹¾ÍÎ¤¡¢°úÂà¤·¤¿¤é¤·¤¤¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¥¦¥ï¥µ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ø¤¢¤Ã¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤ÑÈ¾Ç¯²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¤¢¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿Ãæ¹¾¤Ï¡¢£²£µºÐ¤Ç»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡ÖËå¤¬¤Ç¤¹¤Í¡¢Âç³Ø¤òÂ´¶È¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡£¤½¤Î¤³¤í½¢¿¦É¹²Ï´ü¤Ç¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»Å»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Ëå¤Ë¡Ø¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤éÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£
¡¡¤¿¤À¡¢»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë»Å»ö¤¬Íè¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö»Å»ö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Íè¤Ê¤¯¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£°ì±þ¡¢¤ªµëÎÁ¤ò·è¤á¤Æ¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ñ¼Ò¤Ë¤ª¥«¥Í¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡ØÁ´³ÛÊÖ¶â¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æº£·î²á¤´¤»¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¶ì¤·¤¤»þ´ü¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢½ù¡¹¤Ë»Å»ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÅìµ®Çî¤¬¡ÖËå¤Ïº£¡¢²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Ãæ¹¾¤Ï¡Öº£¡¢¤½¤³¤Ëµï¤Þ¤¹¤è¡×¡£Åì¤¬¡Ö¤º¡Á¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡ª¡¡¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ¹¾¤Ï¡Ö£²¿Í¤Ç¤³¤Î·ÝÇ½³¦¤Î¹ÓÇÈ¤ò¡¢¾®¤µ¤Ê¾®½®¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£