「今日で退職させてください」入社1週間で退職は“根性がない”のか？ → まさかのどんでん返しが！

筆者の知人の職場でのお話です。入社してわずか1週間の新入社員が「辞めます」と宣言。一体何が原因なのか、職場の人たちは唖然としたそうです。

入社1週間で退職！？

彼女は会社の制度を利用することになり、退職問題は一旦収まりました。

入社したばかりの新人が「辞めたい」と言った時、つい「根性がない」などと考えるのは間違いなことを、今回の件で実感しました。人には様々な事情があることを想像し、相談できる体制を整えるべきだと思いました。

【体験者：30代・女性会社員、回答時期：2025年9月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：佐田 静

FTNコラムニスト：一瀬あい

元作家志望の専業ライター。小説を志した際に行った女性への取材と執筆活動に魅せられ、現在は女性の人生訓に繋がる記事執筆を専門にする。特に女同士の友情やトラブル、嫁姑問題に関心があり、そのジャンルを中心にFTNでヒアリングと執筆を行う。