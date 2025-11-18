日本マクドナルド（東京都新宿区）が、冬の定番バーガー「グラコロ」と、新作バーガー「コク旨（うま）ビーフデミグラコロ」を、11月26日から期間限定で発売します。

【画像】「今年もきたー！！！」 これが、新作の「グラコロ」です！ おいしそう！

外はサクサク、中はトロトロ

「グラコロ」は1993年に初登場し、今年で33年目となる同店の冬の定番商品。グラタンコロッケに、キャベツ、タマゴソース、コロッケソースを合わせ、蒸しバンズでサンドしたバーガーです。価格は、単品が440円〜（以下、税込み）、バリューセットが740円〜です。

新作の「コク旨ビーフデミグラコロ」は、「グラコロ」に炒めた牛肉とタマネギをデミグラスソースに絡めたビーフデミフィリングを合わせたバーガーです。洋食のビーフシチューをイメージしたビーフデミフィリングと、バターが香る蒸しバンズが、グラタンコロッケのおいしさを引き立てる一品となっています。価格は、単品が490円〜、バリューセットが790円〜です。

また、同店の人気サイドメニュー「シャカシャカポテト」の新味として、ローストガーリックのうまみと、バターの風味が特徴の「シャカシャカポテト ローストガーリックバター味」も同時に登場します。価格は、ポテト単品や「バリューセット」に、プラス40円〜。

同社は、新作の「コク旨ビーフデミグラコロ」について、「外はサクサク、中はトロトロでクリーミーなグラタンコロッケにコクのあるデミグラスが絡み合うこの時期しか食べられない『コク旨ビーフデミグラコロ』をぜひお楽しみください」とアピールしています。

「コク旨ビーフデミグラコロ」は12月中旬（予定）まで、「グラコロ」と「シャカシャカポテト ローストガーリックバター味」は12月下旬（予定）まで、全国の店舗（一部店舗を除く）で販売されます。