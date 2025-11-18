Snow Man 目黒蓮出演決定！ディズニープラス『SHOGUN 将軍』シーズン2

世界各国で社会現象を巻き起こしたドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』のシーズン2に、Snow Manの目黒蓮さんが出演することが決定しました！

目黒蓮さんが演じるのは、シーズン2で初登場となる新キャラクター「和忠(かずただ)」役です。

シーズン2は2026年1月より撮影開始予定です。

FX『SHOGUN 将軍』シーズン2

配信：ディズニープラス「スター」にてシーズン1を独占配信中

戦国の日本を描いたジェームズ・クラベルの小説“SHOGUN”を、ハリウッドの製作陣がドラマシリーズとして誕生させた『SHOGUN 将軍』。

真田広之さんが主演・プロデュースを務め、その重厚で圧倒的な世界観が社会現象を巻き起こしました。

第76回エミー賞®にて史上最多18部門を制覇し、第82回ゴールデングローブ賞®では4部門を受賞するなど、全米各賞を総なめした作品です。

シーズン2では、真田広之さんが吉井虎永役を続投するのに加え、エグゼクティブ・プロデューサーに昇格することが決定しています。

シーズン1の10年後が舞台となるシーズン2は、2026年1月よりバンクーバーにて撮影開始予定です。

Snow Man 目黒蓮が新キャラクター「和忠」役で出演決定

シーズン2からの新キャストとして、Snow Manの目黒蓮さんが出演します。

目黒蓮さんは、9人組グループSnow Manのメンバーとしての活躍と並行し、俳優としてもドラマ『silent』(22)や、映画『月の満ち欠け』(22)などで高い演技力が評価され、数多くの賞を受賞しています。

現在はファッションハウス・フェンディのグローバルアンバサダーも務めています。

目黒蓮さんが演じるのは、シーズン2で初登場となる「和忠(かずただ)」役。

見事オーディションで役を射止めた目黒蓮さんは、詳しい役どころや設定などはまだ非公表です。

今後の続報に注目です。

「和忠(かずただ)」役／目黒蓮さん コメント全文

目黒蓮です。

この度SHOGUN2に出演させて頂くこととなりました。

去年、ディズニープラスでSHOGUNの配信を観させて頂いた時、これまでの海外で表現される日本の描かれ方との違いや壮大さに感動して、自分も日本人としてこの作品に絶対に出演したいと強く思いました。

そこからチームのこと、真田広之さんの思いやこれまでの活動、SHOGUNについての記事を調べるところから始めました。

今年に入ってオーディションに参加させて頂けることとなって、映像を送ったりアメリカのチームの方とのオーディションを行って、念願のSHOGUNへの参加が決まって本当に夢のようです。

僕はこの1年、SHOGUNの撮影をしているところをずっとイメージしてきました。

たくさんの方が積み上げてきたものをしっかりと受け取って、SHOGUNという作品を大切に僕に与えられた役を形にしたいと思います。

みなさん、SHOGUN2の配信を、ぜひ楽しみにしていてください。

シーズン2 新キャスト＆続投キャスト

シーズン2には、目黒蓮さんに加え、すでに発表されている新キャストとして、水川あさみさん（綾役）、窪田正孝さん（日向役）、金田昇さん（秀信役）、榎木孝明さん（伊藤役）、國村隼さん（郷田役）が出演します。

さらにシーズン1からの続投キャストとして、主人公・虎永役の真田広之さん、英国人航海士・按針役のコズモ・ジャーヴィスさん、落葉の方役の二階堂ふみさん、戸田広勝役の阿部進之介さん、樫木央海役の金井浩人さん、桐の方役の洞口依子さん、マルティン・アルヴィルト司祭役のトミー・バストウさん、吟役の宮本裕子さん、佐伯信辰役の奥野瑛太さん、お菊役の向里佑香さんら豪華キャストの面々が発表されています。

『SHOGUN 将軍』シーズン1あらすじ

戦国最強の武将・虎永は、覇権を狙う五大老と敵対し命をかけて戦う武将。

彼に敵の包囲網が迫っていたある日、英国人航海士、ジョン・ブラックソーン（後の按針・コズモ・ジャーヴィス）が虎永の領地へ漂着します。

虎永は、語学に堪能でキリスト教を信仰する戸田鞠子（アンナ・サワイ）に按針の通訳を命じ、次第に按針と鞠子の間には固い絆が生まれ始めます。

一方で按針を利用して窮地を脱する虎永ですが、按針から世界を見聞きし、幾度も命を救われることで侍の地位に取り立てることに。

そんな中、五大老の脅威が次々に迫り、ついには絶体絶命に追い詰められる虎永。

しかし彼の勝利への種まきは按針の漂着からすでに始まっていました。

虎永の壮大なる謀り事、果たして彼は、按針と共にこの乱世を制することができるのか！

シーズン2に加え、シーズン3の制作も決定している戦国スペクタクル・ドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』。

いよいよ始動したシーズン2に期待が高まります。

FX『SHOGUN 将軍』シーズン2の紹介でした。

© Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post Snow Man 目黒蓮出演決定！ディズニープラス『SHOGUN 将軍』シーズン2 appeared first on Dtimes.