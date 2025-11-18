Snow Manの目黒蓮（28）が、ディズニー傘下のFXが手掛けるドラマシリーズドラマ「SHOGUN 将軍」シーズン2に出演することが18日、分かった。

目黒が演じるのは、新キャラクターの「和忠（かずただ）」役。オーディションに合格した目黒は「本当に夢のようです」と感激。「たくさんの方が積み上げてきたものをしっかりと受け取って、SHOGUNという作品を大切に僕に与えられた役を形にしたいと思います」と意気込んだ。

▼目黒蓮コメント全文

目黒蓮です。この度SHOGUN2に出演させて頂くこととなりました。去年、ディズニープラスでSHOGUNの配信を観させて頂いた時、これまでの海外で表現される日本の描かれ方との違いや壮大さに感動して、自分も日本人としてこの作品に絶対に出演したいと強く思いました。そこからチームのこと、真田広之さんの思いやこれまでの活動、SHOGUNについての記事を調べるところから始めました。今年に入ってオーディションに参加させて頂けることとなって、映像を送ったりアメリカのチームの方とのオーディションを行って、念願のSHOGUNへの参加が決まって本当に夢のようです。僕はこの1年、SHOGUNの撮影をしているところをずっとイメージしてきました。たくさんの方が積み上げてきたものをしっかりと受け取って、SHOGUNという作品を大切に僕に与えられた役を形にしたいと思います。みなさん、SHOGUN2の配信を、ぜひ楽しみにしていてください。

「SHOGUN」は昨年9月には、米テレビ界のアカデミー賞と言われる最高の栄誉「第76回エミー賞」ではドラマシリーズ部門の作品賞、監督賞、主演男優賞、主演女優賞の主要部門を独占した。真田は日本人として初めて主演男優賞を受賞。同月8日に発表された技術・制作部門を合わせ史上最多の18冠という歴史的快挙を達成した。

▽SHOGUN 将軍 「関ケ原の戦い」前夜が舞台の歴史スペクタクルドラマ。有力大名に追い詰められて窮地に立つ、徳川家康がモデルの武将吉井虎永（真田）が、生き残りを懸けて策略を巡らせる。伊豆に漂着し、虎永の家臣になる英国人航海士、按針の視点を通じて武家社会の風習が描かれるほか、通詞の戸田鞠子（サワイ）らが絡む複雑な人間ドラマが繰り広げられる。24年2月に配信が開始されると、6日間で900万回視聴された。ディズニー傘下のFXが製作した「SHOGUN 将軍」はディズニープラスで全話独占配信中。