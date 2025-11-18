新婚旅行で「フロリダディズニー」に行った友人夫婦。円安で“かなり高い”イメージですが、100万円はかかるでしょうか？ 夫婦2人の「飛行機・ホテル・チケット・飲食代」などを確認

フロリダディズニー旅行に必要な日数

フロリダのウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートには、マジックキングダム、エプコット、ディズニー・ハリウッド・スタジオ、ディズニー・アニマルキングダムの4つのテーマパークがあります。

それぞれ1日ずつ楽しむとすれば、最低でも4日間のパークチケットが必要です。

東京からオーランド国際空港までは直行便がないため、アメリカ国内の都市で乗り継ぎが必要となり、移動だけで片道16時間から20時間程度かかります。

そのため、旅行全体では往路1日、パーク滞在4日、復路1日の最低6日間、余裕を持って6泊8日程度の日程が現実的といえるでしょう。



航空券代の目安

東京からオーランド国際空港への往復航空券は、エコノミークラス往復航空券は1人あたり10万円から18万円台程度が相場です。

夫婦2人分では20万円から36万円程度となります。ただし、時期によってはさらに高くなる可能性もあります。



ホテル代の目安

フロリダディズニーの直営ホテルは、バリュー、モデレート、デラックスの3つのクラスに分かれています。

割安なバリューで1泊約2万円から6万円、6泊で12万円から36万円です。モデレートやデラックスはさらに費用がかかります（図表1）。

図表1

クラス 主なホテル 価格帯 円換算※ バリュー ディズニー・オールスター・リゾート、ディズニー・ポップ・センチュリー・リゾート 1泊あたり130ドルから400ドル程度 約2万円から6万円 モデレート ディズニー・カリビアン・ビーチ・リゾート、ディズニー・コロナド・スプリングス・リゾート 1泊あたり300ドルから490ドル 約5万円から8万円

※執筆日2025年11月14日の米ドル／円の為替レートをもとに算出

筆者作成



パークチケット代の目安

チケット料金は入園日によって変動し、1日1パーク入園のベースチケットは大人1人あたり119ドルから199ドル程度（約1万8000円から3万円）です。

4日間のベースチケットを購入した場合、夫婦2人分で15万円から24万円程度が目安となります。



飲食代とその他の費用

フロリダディズニーでの食事代は、1人1日あたり8000円から1万5000円程度が相場です。

6泊8日の旅行では、夫婦2人分で13万円から24万円程度の飲食代を見込んでおきましょう。さらに、レストランで食事をすると15%から20%のチップが必要です。

また、海外旅行保険代も必要です。要件を満たせばクレジットカード付帯の保険が利用できますが、補償額が不十分な場合は別途加入を検討しましょう。



夫婦2人での総費用

6泊8日、バリューリゾート宿泊、4日間ベースチケット利用の場合、夫婦2人での総費用は以下のとおりです。

航空券代20万円から36万円、ホテル代12万円から36万円、パークチケット代15万円から24万円、飲食代13万円から24万円で、合計60万円から120万円程度となります。

お土産代や海外旅行保険代なども含めると、70万円から130万円程度の予算を見込んでおくと安心でしょう。

ただし、航空券は時期によってさらに高くなる可能性もあるため、余裕を持った予算計画が重要です。



費用を抑える方法

航空券は早めに予約することで割引料金が適用される場合が多いため、旅行の2ヶ月から3ヶ月前には価格をチェックしておきましょう。

チケット料金は入園日によって変動するため、公式サイトで複数の日程を比較することで費用を抑えられます。

また、ホテルは直営ホテル以外の周辺ホテルを選ぶことで、宿泊費を抑えられます。ただし、直営ホテルの特典（開園30分前の入園など）が利用できない点には注意が必要です。



まとめ

フロリダのウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートへの新婚旅行は、6泊8日の日程で夫婦2人分の費用が70万円から130万円程度必要です。

航空券の早期予約や、チケット料金の変動価格制を活用した日程選び、周辺ホテルの利用などである程度は費用を抑えることも可能です。円安の影響もあるため、余裕を持った予算計画を立てることをおすすめします。



