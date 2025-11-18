EarFun Technologyは、完全ワイヤレスイヤホン『EarFun Air Pro 4+（イヤーファン・エアープロフォープラス）』を発売することを発表した。

【画像】ドライバーの位置を調整して音質を改善 『EarFun Air Pro 4+』商品外観

独自のQuietSmart 3.0 ANCアルゴリズムを採用し、最大50dBのノイズ低減を実現した。フィードフォワード方式とフィードバック方式を併用するハイブリッドANCを採用することで、ノイズ検知と低減の精度も上がっている。

ドライバーは、φ10mmダイナミックドライバーとバランスドアーマチュアドライバー各1基で構成されるハイブリッドドライバーを採用した。ダイナミックドライバーに対しバランスドアーマチュアドライバーを11度傾ける独自の「オフアクシス配置音響構造（Nano Side-Fitted Acoustic Architecture、NSAA）」を行うことで、両ドライバー間で発生する磁気干渉を抑制し、高音域の減衰を最小限に抑えている。

カラーバリエーションはブラックとホワイトの2種類が用意されている。

チップには、Qualcommの「QCC3091」を採用した。「Snapdragon Sound」をはじめ、「aptX Adaptive」「aptX Lossless」「LDAC」「LC3」と、無線でも高音質で届けられる規格に対応している。2台同時に接続できる「マルチポイント」とLDACが併用可能となっている。「Bluetooth LE Audio」「Auracast」に対応したため、複数台への同時転送も可能となった。

イヤホン単体で最大12時間、充電ケースと合わせると最大54時間の連続再生が可能だ。急速充電によって10分で最大3時間の音楽再生ができる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）