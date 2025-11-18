「1本55円」で「ハラミ煮込み串」が食べられる　大衆酒場が1周年キャンペーン開催



株式会社INGSが展開する激安居酒屋「金目樽(きんめだる) 溝の口店」は、2025年11月16日にオープン1周年を迎えた。今回、それを記念して、「ハラミ煮込み串」が「1本55円」で食べられるキャンペーンを開催する。※文中の価格は全て税込表記

「CONA(コナ)」「らぁ麺 はやし田」など複数ブランドを展開するINGS系列「金目樽(きんめだる)」は、”庶民の味方！安くてうまい！毎日通える自慢の大衆酒場”をコンセプトに、誰でも気軽に楽しめるメニューと価格にこだわっている大衆居酒屋。

１周年キャンペーン開催

「金目樽 溝の口店」は2024年11月16日に神奈川県川崎市に誕生。物価の上昇の中だが、幅広い世代の層に、気軽に楽しんでもらいたいという想いから「ドリンク 219円〜」「料理 329円〜」で提供しているという。

「2時間飲み放題」も1,099円で提供。日本酒・焼酎からカクテル・ワインまで全30種類以上のアルコールが楽しめる。プラス219円で生ビールもつけられる。

・販売開始

2025年11月19日(水)

・内容

「ハラミ煮込み串」1本 55円

香りをより際立たせたニンニク・生姜・豆板醤を独自に配合した味噌と合わせたことで、「何本でも食べられる」中毒性のある味付けになっているという。鶏ハラミの旨味を最大限に活かした自慢の商品。

・店舗情報

『金目樽 溝の口店』

【所在地】

〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口1丁目14-1 リバーストンビル 1・2F

金目樽 溝の口店