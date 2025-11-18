名倉潤、妻・渡辺満里奈の55歳誕生日を祝う「これからは子供達も大きくなったし健康で穏やかに過ごそうね」
お笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤さんは11月18日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの渡辺満里奈さんの誕生日を祝福し、ツーショットを披露しました。ファンからもお祝いコメントが寄せられています。
【写真】名倉潤＆渡辺満里奈、仲良し夫婦プライベートショット
名倉さんは渡辺さんに対し「本当にいつもありがとう 感謝しかないです。これからもよろしくね」と感謝の気持ちを述べ、「皆さんも暖かく見守ってください」とファンに呼び掛けました。
コメントでは「名倉さんが肩にそっと手を置かれ、優しい笑顔で満里奈さんもとても嬉しそう 素敵なご夫婦ですね」「幸せのお裾分けありがとうございます」「素敵なご夫婦で羨ましい限りです いつまでも仲良く健康で幸せに過ごしてくださいね」「満里奈さんにとって素敵な1年でありますように。2人とも素敵だなあ」と、称賛と祝福の声が多く上がっています。
(文:勝野 里砂)
誕生日をお祝い！名倉さんは「今日は奥さんの55回目の誕生日おめでとう これからは子供達も大きくなったし健康で穏やかに過ごそうね」とつづり、3枚の写真を掲載しました。1枚目は名倉さんと渡辺さんの夫婦ショットです。シャンパングラスを手にほほ笑み合っています。また3枚目には、渡辺さんの写真を使ってデコレーションされたかわいいバースデーケーキがアップで写っています。
家族ショットを公開名倉さんの誕生日である4日の投稿では、家族4人での集合ショットを公開しました。名倉さんは57歳を迎えたとのことで、「これからも家族共々楽しく健康に穏やかに過ごしたいと思います」とコメントしています。今後も、2人の仲むつまじい姿が見られるよう、健康に気を付けて過ごしてほしいですね。
