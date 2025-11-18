コロコロチキチキペッパーズのナダル（40）が17日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。パパ芸人としての苦悩を明かした。

ナダルは「僕の娘として生まれた瞬間、ちょっとつらいんですよ」と前置きした上で「今のところ、深いところはみせてない。関西弁はしゃべらない、全部標準語。とにかくまともに見えるように。僕の情報はシャットアウト。テレビ見せない」と切り出した。

YouTubeを見れば「エグいデジタルタトゥー。何やこれ」と自虐的にツッコミを入れた。

「いい環境で育てたから受験」といい、6歳の1人娘に幼稚園受験をさせたと明かした。大悟から「失礼します、ガラガラガラって（面接室に）入るんやろ？ お前って気付いた瞬間に…」と聞かれ、ナダルは「（面接官が）うっすら笑ってます」と返答。続けて「『貴園での活動について』みたいなこと言われて。頑張りました」と語った。

今回のテーマは「芸人の子育てを考えようSP」。番組MCは千鳥の大悟。パパ芸人として、コウメ太夫、土田晃之、EXITのりんたろー。、コロコロチキチキペッパーズのナダル。進行は同局の渡邉結衣アナ。