SUPER JUNIOR・キュヒョン、ミュージカル『DEATH NOTE』に夜神月役として合流決定

ミュージカル『DEATH NOTE』の第2次キャストとして、ボーイズグループSUPER JUNIORのキュヒョンと俳優キム・ソンチョルが合流する。

【写真】キュヒョンら、『愛スクリ〜ム』カバー披露

韓国プロダクションODカンパニーは、現在絶賛上演中であるなか、新たな変化のために夜神月（やがみらいと）役としてキュヒョンとL役の“レジェンド”、キム・ソンチョルを投入した。

偶然デスノートを拾い、犯罪者を処断し、正義を実現しようとする天才的な頭脳を持つ夜神月役にキュヒョンが新たに名を連ねた。

SUPER JUNIORのメンバーとしてデビューし、ミュージカル『笑う男』『フランケンシュタイン』『ファントム』『ウェルテル』など、大作でカリスマ性を披露し、アイドル出身俳優の先入観をなくした実力派アーティストとして認められている。

昨シーズン、漫画から飛び出したようなビジュアルと鋭い直観、細かい観察力で唯一無二のLを完成させたキム・ソンチョルは、過去に“『DEATH NOTE』ブーム”を主導し、圧倒的な舞台を見せた。

（写真＝ODカンパニー）左からキュヒョン、キム・ソンチョル

ユニークなビジュアルと役の代名詞でもある背中が丸まった姿勢など、役の習慣まで細かく盛り込んだ格別な表現力とエネルギー溢れる歌唱力で虜にして、観客を熱狂させた。

同名の日本の漫画を原作としたミュージカルは、死神のノートであるデスノートを手に入れ、社会の悪を処断して正義を実現しようとする天才高校生、夜神月と彼を追う名探偵Lの緊張感溢れる頭脳戦を描いた作品だ。

冷徹な理性と熱い信念が共存する舞台は、新しく合流する2人の俳優とこれまでの俳優陣が調和し、新鮮なシナジー効果を発揮する。作品ならではの緊張感と没入感を一層高め、観客に以前とはまた違う強烈で圧倒的な舞台を届ける見通しだ。

なお、ミュージカル『DEATH NOTE』は2026年5月10日まで、ソウルD-CUBEリンクアーツセンターで上演予定だ。

◇キュヒョン プロフィール

1988年2月3日生まれ。本名チョ・ギュヒョン。2006年に新メンバーとしてSUPER JUNIORに加入し、デビューした。最年少メンバーで優れた歌唱力を持つ。頭脳明晰で、高校時代は数学部に所属。活発な芸能活動の傍らで優秀な成績を収めて大学を卒業した。2017年に入隊し、社会服務要員として服務したのち、2019年5月に除隊した。東方神起・チャンミンとは親友で、SNS上ではたびたび仲睦まじい姿を見ることができる。