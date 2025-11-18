日産の新型「流麗クロスオーバー」発表に大反響！ 最上級より「130万円安い」＆今なら「約90万円オトク」に「コスパ高い」の声も！ “一番長距離走れる”シンプル仕様の「リーフ」最安モデルに注目！

一番安いけど“最も長距離走れる”仕様に反響集まる！

日産は2025年10月8日、電気自動車（EV）の新たなスタンダードを掲げる新型「リーフ」の日本仕様として「B7グレード」を正式発表しました。

初代リーフが登場したのは2010年12月。以来15年にわたり培われた技術とノウハウを基盤に、今回の新型モデルでは“誰もが快適で安心して乗れるEV”を目指し、設計から走行性能まで徹底した改良が施されています。

環境性能の向上はもちろんのこと、日常使いの利便性や運転支援技術の進化など、あらゆる面で進化を遂げたモデルです。

なかでも最も安価なエントリーモデルに対して、ネット上では多くの反響が集まっています。

最も長距離走れる最安モデルに反響集まる！

リーフは、世界初の量産型EVとして誕生した日産の象徴的存在です。ゼロ・エミッション社会の実現を掲げ、電動化技術の最前線を走り続けてきました。

電気自動車ならではの静粛性と瞬発力ある加速、そしてエンジン車にはない滑らかな走行フィールは、多くのユーザーから高い支持を集めています。

今回の新型リーフは8年ぶりのフルモデルチェンジにより、3代目として生まれ変わり、次世代クロスオーバーEVとしての存在感を確立しました。

なかでもシリーズ中で最も手の届きやすい「B7 X」グレードはそのコストパフォーマンスが魅力です。

全長4360mm×全幅1810mm×全高1550mm（プロパイロット2.0装備車は1565mm）というサイズは、取り回しの良さと居住性の両立を意識した設計。ホイールベースは2690mmで、安定した走行性能に寄与しています。

外観は、見る者を惹きつける流麗なフォルムと大胆な造形が融合し、空気抵抗を抑えるデザインが採用されました。曲線を活かしたボディラインが空力性能を高め、航続距離の延長にも貢献しています。

フロントには独自形状のLEDヘッドランプを装備し、リーフならではの個性を際立たせています。

B7 Xでは、クローム仕上げのドアサッシュモールや18インチアルミホイールを標準装備。

一方でセンターLEDアクセントランプの非装着や簡素化されたリアテールランプなど、コストを抑えつつも上質さを失わないデザインバランスが取られています。ボディカラーは全8色、うち2トーン仕様も選択可能です。

インテリアは開放感を重視した空間設計で、質感の高いファブリックシートを採用。内装色はグレーとブラックの2種類から選べ、どちらも落ち着きとモダンさを両立させています。

インストルメントパネルは横方向に広がるフローティングデザインで、視界の広さと未来的な印象を演出します。

さらにメーカーオプションとして、日産初採用となる「調光パノラミックガラスルーフ（遮熱機能付き）」も選択可能で、室内の快適性と高級感を一段と高めています。

装備面でもB7 Xは妥協がありません。USB電源ポートやワイヤレス充電器、インテリジェントキーといった利便性の高い機能を標準装備。EV初心者からベテランユーザーまで満足できる快適装備が整っています。

パワートレインには新開発の「3-in-1電動パワートレイン」を採用。モーター、インバーター、減速機を一体化することで効率と軽量化を両立しました。最高出力は218PS、最大トルク355Nmを発揮し、EVならではの力強く滑らかな加速性能を実現しています。

電力消費率はWLTCモードで130Wh／km、一充電走行距離は最大702km。これまでのリーフの中でも最長の航続性能を誇ります。

なお販売価格（消費税込み）は518万8700円で、上級グレードのAUTECH B7（651万3100円）と比べると約132万円安く設定されています。

さらに令和6年度のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金で89万円が補助されることから、実質429万8700円で購入することが可能です。

ネット上では早くも多くの反響が寄せられています。「補助金も出るとコストパフォーマンス的にもいいかも」「デザインが未来的でかっこいい」「700km走れるのは本当にすごい」「価格が思ったより抑えられている」「調光ルーフは高級車みたい」「エントリーモデルで十分」「これなら初めてのEVとしても安心」「インテリアの質感が高そう」「充電環境が整えば最強の通勤車になる」といった声が相次いでいます。

環境性能と実用性、そして価格のバランスを高次元で実現した新型リーフB7。日産が描く電動化の未来が、いよいよ現実味を帯びてきたと言えるでしょう。