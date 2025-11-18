Snow Man目黒蓮「SHOGUN 将軍」シーズン2出演決定 “新キャラクター・和忠役”オーディションで射止める
【モデルプレス＝2025/11/18】Snow Manの目黒蓮が、Disney+ （ディズニープラス）にて配信されるFXのドラマシリーズ「SHOGUN 将軍」シーズン2に出演することが決定した。
【写真】Snow Man目黒蓮、奇跡の美腹筋チラ見せ
目黒が演じるのは、シーズン2で初登場となる「和忠（かずただ）」役。見事オーディションで役を射止めた目黒は「念願のSHOGUNへの参加が決まって本当に夢のようです」と語り、「たくさんの方が積み上げてきたものをしっかりと受け取って、SHOGUNという作品を大切に僕に与えられた役を形にしたいと思います」と強い意気込みを覗かせる。詳しい役どころや設定などはまだ非公表となっている。目黒が演じる「和忠」という人物が、この中でどんな存在感を発揮するのか。
戦国の日本を描いたジェームズ・クラベルの小説“SHOGUN”が、「トップガン マーヴェリック」の原案を手掛けたジャスティン・マークスや、真田らハリウッドの製作陣により、ディズニー傘下のFXが手掛けるドラマシリーズとして誕生した「SHOGUN 将軍」。配信開始されるや否や、その重厚で圧倒的な世界観が社会現象を巻き起こした本作は、米国テレビ界の“アカデミー賞”ともいわれる最高峰の賞第76回エミー賞®にて、エミー賞史上最多18部門を制覇。さらに第82回ゴールデングローブ賞では4部門を受賞し、全米各賞を総なめするなど、大きな話題を集めた。（modelpress編集部）
目黒蓮です。この度SHOGUN2に出演させて頂くこととなりました。去年、ディズニープラスでSHOGUNの配信を観させて頂いた時、これまでの海外で表現される日本の描かれ方との違いや壮大さに感動して、自分も日本人としてこの作品に絶対に出演したいと強く思いました。そこからチームのこと、真田広之さんの思いやこれまでの活動、SHOGUNについての記事を調べるところから始めました。今年に入ってオーディションに参加させて頂けることとなって、映像を送ったりアメリカのチームの方とのオーディションを行って、念願のSHOGUNへの参加が決まって本当に夢のようです。僕はこの1年、SHOGUNの撮影をしているところをずっとイメージしてきました。たくさんの方が積み上げてきたものをしっかりと受け取って、SHOGUNという作品を大切に僕に与えられた役を形にしたいと思います。みなさん、SHOGUN2の配信を、ぜひ楽しみにしていてください。
◆目黒蓮「SHOGUN 将軍」シーズン2出演決定
◆「SHOGUN 将軍」シーズン2
◆目黒蓮コメント全文
