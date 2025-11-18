田中律子公式Instagramより

【モデルプレス＝2025/11/18】女優の田中律子が11月17日、自身のInstagramを更新。キャンプ中の動画を公開し、美しい脚が話題になっている。

◆田中律子、キャンプ動画で美脚披露


田中は「初めての伊平屋島 久しぶりのキャンプ2泊 めちゃくちゃ楽しかったーーー」とつづり、沖縄でのキャンプ中の写真や動画を1つにまとめたものを投稿。ショートパンツにTシャツというシンプルな服装で、スラリと長い美しい脚を披露している。

◆田中律子の投稿が話題


この投稿には「綺麗すぎる」「脚の長さが異次元」「スタイル抜群」「憧れのスタイル」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】