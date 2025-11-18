気象予報士・穂川果音、美脚透ける黒タイツ姿にファン悶絶「大人の色気」「スタイル抜群」
【モデルプレス＝2025/11/18】気象予報士の穂川果音が11月17日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】39歳美人気象予報士「セクシーで可愛い」ミニスカ×黒タイツ姿
穂川は「浜離宮にお出かけしたら、コスモスがまだ咲いていたよ」とつづり、コスモスを手にとったショットを公開。グレーのセットアップに黒の透け感のあるタイツを合わせ、美しい脚を披露している。
この投稿には「スタイル抜群」「セクシーで可愛い」「大人の色気」「シックでエレガント」「コスモスデートしたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆穂川果音、透け黒タイツで美脚披露
◆穂川果音の投稿が話題
