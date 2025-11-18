柴咲コウ、素肌際立つノースリーブ姿に反響「圧倒的な美しさ」「クールビューティー」
【モデルプレス＝2025/11/18】週刊誌「週刊文春」（文藝春秋）の原色美女図鑑担当公式Instagramが、11月17日に更新された。女優の柴咲コウのショットに反響が寄せられている。
投稿では、柴咲が「週刊文春」11月20日号の巻頭グラビア「原色美女図鑑」に登場したことを紹介。ABEMAオリジナル連続ドラマ「スキャンダルイブ」（全6話／11月19日よる10時より毎週無料配信）で主演を務める柴咲の「春奈ちゃんがまた憎たらしい顔をしてくださるわけですよ（笑）。『いたいた、こういう失礼な記者』とリアルな感情が引き出されました」という共演する川口春奈へのコメントも掲載した。
公開された写真で柴咲は素肌が際立つノースリーブのトップスを着用し、美しいフェイスラインや鎖骨のラインを披露している。
この投稿にファンからは「圧倒的な美しさ」「クールビューティー」「かっこいい」「同性でも惚れる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆柴咲コウ、クールな姿披露
◆クールな柴咲コウに反響
