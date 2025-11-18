今日18日は上空に流れ込んでいる今季一番の寒気の影響で、前日より気温が大幅ダウン。各地で一気に冬の寒さ。寒気のピークは明日19日の朝。明日朝は各地でこの秋一番の冷え込みとなり、関東から西は内陸部中心に氷点下も。日中は晴れても空気冷たく、冬コートが手放せない。

強い寒気流入で気温が大幅ダウン 寒気のピークは明日19日朝

今日18日は上空に流れ込んでいる今季一番の寒気の影響で、前日より気温が大幅にダウン。

正午の気温は、北海道旭川市で氷点下2.9℃と、一気に真冬並みの寒さです。旭川市では今日18日の最高気温が0℃未満の真冬日になると、11月中旬まででは2019年(11月15日)以来6年ぶりのこととなります。仙台市では昨日より15.0℃も低い6.4℃、東京都心は7.6℃低い13.9℃です。





上の図は、明日19日午前6時の上空約1500メートル付近の寒気の予想図です。平地に雪を降らせるレベルの寒気(マイナス6℃以下)が、北海道から東北を覆い、北陸や関東の一部にかかるでしょう。また、山に雪を降らせるレベルとなる寒気(0℃以下)が、九州南部から関東の南海上まで南下する見込みです。寒気のピークは明日19日朝となるでしょう。

明日19日朝は各地で今季一番の冷え込み 氷が張るくらいの所も

明日19日朝は各地でこの秋一番の冷え込みとなるでしょう。

最低気温は仙台市で1℃、東京都心や名古屋市で5℃まで下がる見込みです。関東から西は内陸部を中心に氷点下になる所もあるでしょう。今夜は体を冷やさないように暖かい寝具をご準備ください。



明日19日にかけて、北日本は日本海側を中心に大雪となり、北陸や関東甲信の山沿いも雪の降る所があるでしょう。朝は積雪や路面凍結に十分ご注意ください。



また、20日朝は放射冷却で、明日19日朝よりさらに冷え込みの強まる所があるでしょう。

明日19日が寒さピーク 昼間も冬コート必須

明日19日の日中は日本海側の雪も次第におさまり、太平洋側は晴れる所が多いでしょう。ただ、晴れても空気が冷たく、冬コートが手放せません。東京都心や大阪市は最高気温が12℃から13℃くらいで、本格的な冬の寒さです。



20日以降、週末にかけて寒さが和らぐでしょう。