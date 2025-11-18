¡ÚApp Store iPhone¥²¡¼¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡Û¡Ø¥Ñ¥Á¥¹¥í ¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤¡Ù½éÅÐ¾ì¤«¤é5½µÏ¢Â³¤ÎTOP3Æþ¤ê¡Ê11/10¡Á16¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤ÎApp Store¤Ç1½µ´Ö¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿iPhone¥²¡¼¥à¿ô¤Î½¸·×¤ò´ð¤ËºîÀ®¤·¤¿¡ÖApp Store iPhone ½µ´Ö¥²¡¼¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡×¢¨¡£ºÇ¿·Ä´ºº¡Ê2025Ç¯11·î10Æü¡Á16Æü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÍÎÁ¥²¡¼¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡×1°Ì¤ò¡Ø¥¹¥¤¥«¥²¡¼¥à-Aladdin X¡Ù¤¬³ÍÆÀ¡£3°Ì¤Ë¤Ï¡Ø¥Ñ¥Á¥¹¥í ¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢½éÅÐ¾ì¤«¤é5½µÏ¢Â³¤ÎTOP3Æþ¤ê ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ê½éÅÐ¾ì1°Ì¢ª1°Ì¢ª2°Ì¢ª3°Ì¢ª3°Ì¡Ë¡£
¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°É½¡ÛApp Store ÍÎÁ iPhone ¥²¡¼¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡¡TOP10
¢¡ºîÉÊ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê±é½Ð¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ñ¥Á¥¹¥í¥²¡¼¥à
¡¡¡ÖÍÎÁ¥²¡¼¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡×1°Ì¤Î¡Ø¥¹¥¤¥«¥²¡¼¥à-Aladdin X ¡Ù¤Ï¡¢¤æ¤ë¤¤¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÆÃÄ§¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à¡Ö¥¹¥¤¥«¥²¡¼¥à¡×¤ÎiOSÈÇ¤Î¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡£2024Ç¯¸µÆü¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é¤â¤¦¤¹¤°2Ç¯¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ú¤Â³¤º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤¯2°Ì¤â¡¢¿Íµ¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ØMinecraft ¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ËÜºî¤Ï¡¢¹¶Î¬ÌÜÉ¸¤äÌÜÅª¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥²¡¼¥à¡£ÁÏÂ¤ÎÏ¤ä¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°³Ø½¬¤ËÌòÎ©¤Ä¤Ê¤É¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡Ö¶µ°éÈÇ¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¤âÂ¿¤¯¡¢Âç¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3°Ì¤Î¡Ø¥Ñ¥Á¥¹¥í ¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤ ¡Ù¤Ï¡¢SANKYO¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ñ¥Á¥¹¥íµ¡¡ØL¥Ñ¥Á¥¹¥í ¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤¡Ù¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¡£ºîÉÊ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê±é½Ð¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½ãÁýÌó9.0Ëç/G¤Î¹â½ãÁýAT¤Ç½Ð¶Ì¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ü¡¼¥Ê¥¹1GÏ¢¥¿¥¤¥×¡¢ËÜµ¡¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤±é½Ð¤ä¡¢ºîÉÊ¤òºÌ¤ëÌ¾¶Ê¡¢´°Á´¿·¶Ê¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¡¼¥ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤Ê¤ÉËÜ¥¢¥×¥ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ·¤ÓÊý¤â¤Ç¤¤ë¡£
¢¡¡ÖÌµÎÁ¥²¡¼¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡×¤Ï¡Ø¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ö¥é¥¹¥È¡ÊBlock Blast¡Ë¡Ù¤¬2½µÏ¢Â³¤Î¼ó°Ì
¡¡°ìÊý¡ÖÌµÎÁ¥²¡¼¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ö¥é¥¹¥È ¡ÊBlock Blast¡Ë¡Ù¤¬1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥²¡¼¥à¤ÈÆ¬Ç¾¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÈÇ¾¥È¥ì¡É¤ËÅ¬¤·¤¿ºîÉÊ¡£Áàºî¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤ËÎ®¤ì¤ë¸ú²Ì²»¤ä¥ê¥º¥à¤¬³Ú¤·¤¤¡£º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢Á°½µ¤ËÂ³¤¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯2°Ì¤Ë¤Ï¡ØSolitaire Associations Journey¡Ù¡¢3°Ì¤Ë¤Ï¡ØÌÓ»å¥¯¥é¥Ã¥·¥å - ¥Ñ¥º¥ë ¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥à¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
¡¡2°Ì¤Î¡ØSolitaire Associations Journey¡Ù¤Ï¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê¥È¥é¥ó¥×¥²¡¼¥à¤Î1¤Ä¡Ö¥½¥ê¥Æ¥£¥¢¡×¤Î¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤òÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿ºîÉÊ¡£¥«¡¼¥É¤Ë¤Ï¸ÀÍÕ¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÈ×ÌÌ¤Î¥«¡¼¥É¾å¤ËÇÛÃÖ¤Ç¤¤ë¥ë¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÆüËÜ¤ÎApp Store¤Ç1½µ´Ö¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿iPhone¥¢¥×¥ê¡¿¥²¡¼¥à¿ô¤Î½¸·×¤ò´ð¤ËºîÀ®¤·¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¡£½¸·×´ü´Ö¤Ï¡¢Á°½µ¤Î·îÍË¡ÁÆüÍËÆü¡£¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¡ÖApp Store iPhone¥²¡¼¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡ÊÍÎÁ¡¿ÌµÎÁ¡Ë¡×¡¢¥²¡¼¥à°Ê³°¤Î¥¢¥×¥ê¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡ÖApp Store iPhone ¥¢¥×¥ê¥Á¥ã¡¼¥È¡ÊÍÎÁ¡¿ÌµÎÁ¡Ë¡×¤Î·×4¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¡¢¡ÖORICON NEWS¡×Æâ¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡ºîÉÊ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê±é½Ð¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ñ¥Á¥¹¥í¥²¡¼¥à
¡¡¡ÖÍÎÁ¥²¡¼¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡×1°Ì¤Î¡Ø¥¹¥¤¥«¥²¡¼¥à-Aladdin X ¡Ù¤Ï¡¢¤æ¤ë¤¤¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÆÃÄ§¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à¡Ö¥¹¥¤¥«¥²¡¼¥à¡×¤ÎiOSÈÇ¤Î¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡£2024Ç¯¸µÆü¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é¤â¤¦¤¹¤°2Ç¯¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ú¤Â³¤º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤¯2°Ì¤â¡¢¿Íµ¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ØMinecraft ¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ËÜºî¤Ï¡¢¹¶Î¬ÌÜÉ¸¤äÌÜÅª¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥²¡¼¥à¡£ÁÏÂ¤ÎÏ¤ä¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°³Ø½¬¤ËÌòÎ©¤Ä¤Ê¤É¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡Ö¶µ°éÈÇ¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¤âÂ¿¤¯¡¢Âç¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3°Ì¤Î¡Ø¥Ñ¥Á¥¹¥í ¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤ ¡Ù¤Ï¡¢SANKYO¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ñ¥Á¥¹¥íµ¡¡ØL¥Ñ¥Á¥¹¥í ¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤¡Ù¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¡£ºîÉÊ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê±é½Ð¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½ãÁýÌó9.0Ëç/G¤Î¹â½ãÁýAT¤Ç½Ð¶Ì¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ü¡¼¥Ê¥¹1GÏ¢¥¿¥¤¥×¡¢ËÜµ¡¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤±é½Ð¤ä¡¢ºîÉÊ¤òºÌ¤ëÌ¾¶Ê¡¢´°Á´¿·¶Ê¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¡¼¥ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤Ê¤ÉËÜ¥¢¥×¥ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ·¤ÓÊý¤â¤Ç¤¤ë¡£
¢¡¡ÖÌµÎÁ¥²¡¼¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡×¤Ï¡Ø¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ö¥é¥¹¥È¡ÊBlock Blast¡Ë¡Ù¤¬2½µÏ¢Â³¤Î¼ó°Ì
¡¡°ìÊý¡ÖÌµÎÁ¥²¡¼¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ö¥é¥¹¥È ¡ÊBlock Blast¡Ë¡Ù¤¬1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥²¡¼¥à¤ÈÆ¬Ç¾¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÈÇ¾¥È¥ì¡É¤ËÅ¬¤·¤¿ºîÉÊ¡£Áàºî¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤ËÎ®¤ì¤ë¸ú²Ì²»¤ä¥ê¥º¥à¤¬³Ú¤·¤¤¡£º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢Á°½µ¤ËÂ³¤¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯2°Ì¤Ë¤Ï¡ØSolitaire Associations Journey¡Ù¡¢3°Ì¤Ë¤Ï¡ØÌÓ»å¥¯¥é¥Ã¥·¥å - ¥Ñ¥º¥ë ¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥à¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
¡¡2°Ì¤Î¡ØSolitaire Associations Journey¡Ù¤Ï¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê¥È¥é¥ó¥×¥²¡¼¥à¤Î1¤Ä¡Ö¥½¥ê¥Æ¥£¥¢¡×¤Î¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤òÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿ºîÉÊ¡£¥«¡¼¥É¤Ë¤Ï¸ÀÍÕ¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÈ×ÌÌ¤Î¥«¡¼¥É¾å¤ËÇÛÃÖ¤Ç¤¤ë¥ë¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÆüËÜ¤ÎApp Store¤Ç1½µ´Ö¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿iPhone¥¢¥×¥ê¡¿¥²¡¼¥à¿ô¤Î½¸·×¤ò´ð¤ËºîÀ®¤·¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¡£½¸·×´ü´Ö¤Ï¡¢Á°½µ¤Î·îÍË¡ÁÆüÍËÆü¡£¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¡ÖApp Store iPhone¥²¡¼¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡ÊÍÎÁ¡¿ÌµÎÁ¡Ë¡×¡¢¥²¡¼¥à°Ê³°¤Î¥¢¥×¥ê¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡ÖApp Store iPhone ¥¢¥×¥ê¥Á¥ã¡¼¥È¡ÊÍÎÁ¡¿ÌµÎÁ¡Ë¡×¤Î·×4¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¡¢¡ÖORICON NEWS¡×Æâ¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£