　西武は18日、レアンドロ・セデーニョ内野手（27）との契約を終了し、来季の契約を結ばないと発表した。

　オリックスから西武に移籍した今季は74試合に出場し、打率・228、7本塁打、26打点だった。