ミラノコレクションのパウダー新作＆リユース企画に胸ときめく2026キャンペーン

長く愛され続ける「ミラノコレクション」から、心ときめくニュースが続々到着。大切に集めてきたパウダーケースをオルゴールや拡大鏡へと生まれ変わらせる「ケースリユースキャンペーン2026」が11月18日よりスタートします。今年は新たに便利な拡大鏡が登場し、選ぶ楽しさも広がりました。そして11月22日には、ブランド初期の美しさを再現した初代復刻デザインの「フェースアップパウダー2026」も発売に。思わず手元に迎えたくなる、優美な世界観に惹き込まれます♡

ケースが“宝物”に変わるリユース企画

「ケースリユースキャンペーン2026」は、愛用者の手元に残るフェースアップパウダーのケースを、新たなアイテムとして甦らせる特別な取り組みです。

今回は人気のオルゴールに加え、メイク時に便利なコンパクト型の拡大鏡が登場。応募期間は2025年11月18日から2026年1月31日までで、合計400名にプレゼントされます。

対象ケースを確認し、キャンペーンサイトからアンケートに答えるだけで応募可能。お気に入りのケースに新しい命が宿る、心温まる企画です♪

パラドゥの限定サクラヴェールリップ♡鈴虫寺桜祈願の特別カラー登場

オルゴールと拡大鏡、選べる2種類の特典

オルゴールは2016年以降の鏡台タイプが対象で、曲は「夢はひそかに（シンデレラ）」を予定。ケースを預け、セットして届けてもらえる特別感が魅力です。

一方、2015年以降のコンパクトタイプが対象の「拡大鏡キット」は、自宅でセットできる手軽さが嬉しいポイント。

目もとのメイクや細かなチェックにも活躍し、毎日のメイク時間がもっと心地よくなりそう。いずれも、愛着のあるケースを長く楽しめるのが嬉しい特典です。

初代復刻の女神デザインが美しすぎる♡

2025年11月22日に発売される「フェースアップパウダー2026」は、1991年誕生時の初代デザインを復刻した特別な限定品。

ピンク×ゴールドの華やかな容器に、繊細な女神のレリーフが施された宝石箱のような美しさです。

24gのパウダーはしっとりとなじみ、透明感とカバー力を両立。

ヒアロ・サクラコンプレックス（ヒアルロン酸Na、ローヤルゼリーエキス、ソメイヨシノ葉エキス）を配合し、肌をなめらかに整えてくれます。コレクションしたくなる一品です♡

心ときめく“ミラコレ”の特別な季節へ

ケースを大切に使い続けてきた人ほど、リユースキャンペーンの魅力は格別。今回のオルゴールや拡大鏡は、日々の暮らしの中でそっと寄り添ってくれる存在になりそうです。

さらに初代復刻デザインの「フェースアップパウダー2026」が登場する今年は、“ミラコレ”の世界観をより深く楽しめる特別なシーズン。

美しさを手元に迎えながら、自分だけのときめき時間を育ててみませんか？♡