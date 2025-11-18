¡Ö¾å¤ê²¼¤ê¤Ï¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤³¤È¡×¥Á¡¼¥àºÇÂ¿9È¯¤Îºòµ¨¤«¤é°ìÊÑ¡¢¸Î¾ã¡¢Àï±²¤â·Ð¸³¡Ä¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î¸µ¥¤¥é¥óÂåÉ½¥¶¥Ø¥Ç¥£¡¡¶ìÆñ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤â»Ä¤ê2Àï¤Ø·üÌ¿Ä´À°
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î¸µ¥¤¥é¥óÂåÉ½FW¥·¥ã¥Ï¥Ö¡¦¥¶¥Ø¥Ç¥£¡Ê30¡Ë¤¬º£µ¨»Ä¤ê2»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ·üÌ¿¤ÊÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¡¢J¥ê¡¼¥°½é¤Î¥¤¥é¥ó¹ñÀÒÁª¼ê¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¤·¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î9ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¸Î¾ã¤Ê¤É¤Ë¶ì¤·¤ß¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£¶ì¤·¤¤¸½¾õ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¡¢Æü¡¹¸¦¤µ¤ó¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ê¡²¬Âç¤ÎÎý½¬»î¹ç¡Ê45Ê¬¥Ï¡¼¥Õ¡ß2¡Ë¤Ç¤ÏÁ°È¾¤Î45Ê¬´Ö¥×¥ì¡¼¡£¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¥´¡¼¥ë¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥²¡¼¥à¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È»î¹Ôºø¸í¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£µ¨¤Ï5·î¤ËÊì¹ñ¤ÇÎ¾Â¦ÁÍ·Â¡Ê¤½¤±¤¤¡Ë¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£µ¢¹ñÃæ¤Ë¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î¶õÇú¤ò³«»Ï¤·¤ÆÀï²Ò¤Ë¤â´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó²ÈÂ²¤ÈÎ¥¤ì¤ÆºÆÍèÆü¡£8·î6Æü¤ÎÅ·¹ÄÇÕ¡¦¼¯ÅçÀï¤Ç¤Ïºòµ¨¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤Çº£µ¨¤Î¸ø¼°Àï½éÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤ÏÌµÆÀÅÀ¤Ç¡¢½Ð¾ì¤â9·î27Æü¤Î¹ÅçÀï¤òºÇ¸å¤Ë±ó¤¶¤«¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢½àÈ÷¤ÏÂÕ¤é¤Ê¤¤¡£¡ÖÆÃ¤Ë¹¶·â¤ÎÉôÊ¬¤ÏÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¡£¤¤¤í¤ó¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢Á´ÂÎÎý½¬¸å¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤¬°ú¤ÍÈ¤²¤¿¸å¤â»Ä¤Ã¤ÆÌÛ¡¹¤È¥·¥å¡¼¥ÈÎý½¬¤Ê¤É¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÏÄü¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾å¤ê¡¢²¼¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ¤³¤½¡¢¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ´Ö¤òÃ»¤¯¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¯¥é¥Ö¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿2022Ç¯¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢¤Î·³»ö¿¯¹¶¤Î±Æ¶Á¤â¼õ¤±¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ô¡¹¤Îº¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢ÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤ò»ý¤Ä¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼«Ê¬¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë