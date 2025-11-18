今季日本ツアー初出場の松山英樹は谷原秀人、小平智と同組 ダンロップフェニックス組み合わせ発表
＜ダンロップフェニックストーナメント 事前情報◇18日◇フェニックスカントリークラブ（宮崎県）◇7117ヤード・パー70＞今週20日に開幕する国内男子ツアーの、予選ラウンド組み合わせが発表された。
日本ツアー今季初出場を果たす松山英樹は、東北福祉大の先輩・谷原秀人、米ツアー通算1勝の小平智とのラウンドが決まった。2012年以来の制覇を目指す大会の初日は、午前8時46分に10番ティからスタートする。先週の「三井住友VISA太平洋マスターズ」で今季2勝目を挙げ、賞金ランク1位に浮上した金子駆大は、米ツアー通算2勝のニック・ダンラップ（米国）、今年の「日本オープン」覇者・片岡尚之と回る。直近の出場8試合で5度のトップ10入りを果たしている石川遼は池田勇太、岡田晃平と同組に。賞金ランキング2位の生源寺龍憲は清水大成、アレハンドロ・デル・レイ（スペイン）とのプレーが決まった。プロ2戦目の中野麟太朗は、米女子ツアーでプレーする山下美夢有の弟・勝将と、古川龍之介とともにコースに出る。賞金総額は2億円。優勝者は4000万円を手にする。
大会初日の組み合わせ
大会初日の組み合わせ
