サンキューマートに人気サンリオキャラが登場 ”シンプルかわいい”テーマに日常使いできるアイテムずらり
390円（税込429円）を中心としたアイテムをそろえるショップ「サンキューマート」は、サンリオの「ハローキティ」や「シナモロール」といった人気10キャラクターが登場する限定アイテムを、全国のサンキューマート店舗で12月上旬より入荷次第販売開始する。また公式オンラインショップでは、19日正午より先行予約を受け付ける。
【写真】シンプルかわいい商品ラインナップ
今回のアイテムは、「ハローキティ」や「クロミ」など人気キャラクターたちが登場。各キャラクターをイメージしたカラーを取り入れた、大人かわいいデザインに仕上げた。落ち着いたパステルトーンを基調としたラインナップで、世代を問わず“かわいい”を楽しめる、日常づかいにぴったりなシリーズとなっている。
人気キャラクターたちをそれぞれの個性に合わせたデザインで展開。リップポーチはキャラクターの好きなアイテムや性格をモチーフにしたデザインで、窓付きポーチはキャラクターごとに2通りの表情が楽しめる仕様に仕上げた。リップポーチや窓付きポーチなどの実用アイテムから、ネイルパーツシールやミラー＆コームなど、毎日をちょっとかわいくしてくれる雑貨まで幅広くラインナップしている。
■ピックアップ商品
『窓付きポーチ』
中身が見える便利な窓付きデザインで、コスメや小物の収納にぴったり。キャラクターをイメージしたカラーがかわいく、表裏で異なるデザインが楽しめる。
『ミラー＆コーム』
キャラクターたちがかわいくデザインされた、持ち運びに便利なミラーとコームのセット。それぞれのキャラクターが、好きなアイテムを持っているデザインがポイント。
