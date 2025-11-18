11月17日 発表

Amazon Gamesは11月17日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用MMORPG「THRONE AND LIBERTY（スローン・アンド・リバティ）」について、12月4日のアップデートをもって日本語音声の収録を停止すると発表した。

本作は、2024年10月2日よりサービスが開始した基本プレイ無料のMMORPG。11月17日、公式Xからのお知らせにて、日本語音声の収録が停止となることが明かされた。「今後のアップデート分に関しては、英語または韓国語音声・日本語字幕でお楽しみください」としている。

なお、すでに日本語音声が収録されている第15章までに関しては、引き続き日本語音声のままプレイできるとのこと。

