今年の１２月２８日に５ｔｈライブ「温泉むすめ ５ｔｈ ＬＩＶＥ Ｆｉｖｅ 温☆Ｓｐａｒｋｌｅ！！！！！！！！！」を埼玉・所沢市のところざわさくらタウンで開催する地域活性化プロジェクト「温泉むすめ」。総合プロデューサーの橋本竜さんに聞く最終回は、５ｔｈライブの見どころについて。メインユニット・ＳＰＲｉＮＧＳの９人が久々に揃うだけでなく、新ユニット・ＶＵＣＣＡ（ヴッカ）のナンバリングライブ初登場、そしてライバルユニット・新生ＡＫＡＴＳＵＫＩの披露目など、今回のライブには新旧が交差する大きなトピックがある。それぞれのユニット、そしてそれぞれの声優たちが積み上げてきた成長が一つのステージに集い、そこへ新しい風が吹き込んだとき、どのような化学反応が生まれるのか。橋本さんに、ライブへ懸ける思い、今開催する意義、未来へ繋ぐ決意について語ってもらった。

―７年ぶりのナンバリングライブを再びやろうとなった理由と狙いは？

橋本（以下橋）「理由は２つあります。まず１つは、温泉むすめが今年で９年目を迎える中で、コロナ禍を契機に運営コンセプトを大きく見直したこと。そして、実は温泉むすめには５０曲を超える楽曲があり、音楽コンテンツとしてメジャーデビューを果たした歴史もあるにも関わらず、その側面を知らない方がまだまだ多いという現状です。温泉地でグッズが買えるだけのプロジェクトではなく、声優イベントだけでもなく、“音楽”という大きな魅力と積み上げてきた資産があることを、このタイミングであらためて伝えたい。それがまずひとつ目の思いでした。

もうひとつは、今年３月１５日に久々の音楽ライブを行った際（※１）、正直に言うと不安もありました。久々すぎてお客様に来ていただけるのか…と。でも実際には、チケット発売後すぐに完売してしまい、温泉むすめの音楽を待っている方がこんなにも多かったのかと胸が熱くなりました。そして、小さな会場だったがゆえに落選された方も多かった。だからこそ今回は、しっかり大きな会場を押さえ、ナンバリングライブという形で“音楽の温泉むすめ”を全方位的に見せたいと思ったんです。これまで温泉むすめを支えてくださった方々にも、そしてこれから出会う新しい方々にも、年々進化し続ける温泉むすめを音楽で体験してほしいと考えています。」

―新ユニットも登場した。

橋「今回は、６年ぶりに揃うＳＰＲｉＮＧＳの９人、ライバルユニットとして新生するＡＫＡＴＳＵＫＩ、そしてゆのはな選抜に加え、ＶＵＣＣＡという“新しい力”が同じステージに立ちます。これまで積み重ねてきた経験と個性がぶつかったとき、どんな化学反応が起きるのか。最近行ったＡＫＡＴＳＵＫＩのキャストインタビューでは、みんなが『成長した姿を見てほしい』と言っていて、世代を超えた融合が生まれる予感があります。

３月１５日のライブテーマが『ＦＵＳＩＯＮ☆ＦＵＳＩＯＮ！！』で、新旧の融合を掲げていましたが、今回の『Ｓｐａｒｋｌｅ！！！！！！！！！』は、その融合をさらに跳ね上げ、観てくださった皆さんの心に強く光を残すようなライブにしたいという願いを込めました。前回以上の“弾ける瞬間”をお届けできると思っています。」

―ＳＰＲｉＮＧＳのメンバーもそれぞれ大きくキャリアを積んだ。

橋「そうですね。ＳＰＲｉＮＧＳは結成当時、全員が新人に近かったのですが、今は中堅からベテランへと飛躍されました。９人揃えるのは本当に大変でしたが、“ＳＰＲｉＮＧＳが全員揃ってこそのナンバリングライブだ”という思いはずっとあり、諦めずに動き続けました。実現まで３年以上かかりましたが、やっとこの瞬間を迎えられたことに心から安堵と誇りを感じています。」

―前回から６年経ったとは。

橋「本当に月日が経つのが早いです。ＳＰＲｉＮＧＳのみんなが第一線で活躍されている姿を見ると、胸がジーンとなりますし、少しだけ親心のような嬉しい気持ちにもなります。２０１６年にオーディションをしてから９年。スケジュールが取りやすかった頃が懐かしい反面、今は売れっ子になり、簡単に集まれなくなった。それも成長の証であり、自信を持って選んだ人間として誇らしいことです。でも、やはり９人が揃うと、感慨深さが込み上げてきて、考えるだけでも涙が出ますね。」

―一方、ＶＵＣＣＡは若手主体のユニットです。長く続くコンテンツであることを示す意味合いも大きいのでは？

橋「それはありますね。ＳＰＲｉＮＧＳという時代を作った存在をリスペクトしながらも、新しい風を受け入れ続ける。私たちは本気で“５０年続くコンテンツ”を目指しています。そのためにも、“卒業”という仕組みは導入していません。世代が混ざり合い、支え合い、そして『湯夢色バトン』（※２）のように想いを渡し合っていく。関わるみんなで、最後まで責任を持って、日本の温泉地を盛り上げていく。全員が当事者として走り続ける姿勢を大切にしています。」

―ファンの反応や期待の高まりは？

橋「ありがたいことに大きな反響をいただいています。せっかく大きな会場でやるからには、多くの方に足を運んでほしいという気持ちは強いです。ＳＰＲｉＮＧＳ９人の再集結はもちろん、ＡＫＡＴＳＵＫＩも待望の新曲を引っ提げて、Ｋ‐ＰＯＰで言うところの“カムバック（新曲披露）”をします。前回ライブで大きな手応えのあったＶＵＣＣＡ、そして予測がつかない“ゆのはな選抜”。全でのユニットがそれぞれの魅力をぶつけ合う、非常に熱量の高いステージになるはずです。特にＡＫＡＴＳＵＫＩの新曲は、挑戦的で刺激のある演出を検討していますので、ぜひ現地で体験してほしいですね。」

―今回のライブは、プロジェクトとしても重要な節目になりそうです。

橋「そう思います。新しい温泉むすめの未来を確かに感じてもらえるライブになるはずです。ぜひ皆様のお越しをお待ちしております。」

※１ ２０２５年３月１５日、東京・台東区の飛行船シアターで開催されたライブ「ＦＵＳＩＯＮ☆ＦＵＳＩＯＮ！！」。ＳＰＲｉＮＧＳから４人が「ＳＰＲｉＮＧＳ選抜」として出演し、ＶＵＣＣＡのお披露目も行われた。

※２ 「湯夢色バトン」は２０１９年１２月、東京・福生市民会館で行われたＳＰＲｉＮＧＳ ３ｒｄライブのタイトル。

◆橋本 竜（はしもと・りょう） 福島県郡山市出身。東日本大震災を経てフランスから帰国し、地域活性化プロジェクト「温泉むすめ」を立ち上げる。キャラクターを活用した地方創生・地域振興を手がける株式会社エンバウンド代表取締役。