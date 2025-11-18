155.87　エンベロープ1%上限（10日間）
155.64　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
155.18　現値
154.33　10日移動平均
154.10　一目均衡表・転換線
153.63　21日移動平均
152.78　エンベロープ1%下限（10日間）
152.38　一目均衡表・基準線
151.63　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
149.66　一目均衡表・雲（上限）
149.38　一目均衡表・雲（下限）
149.25　100日移動平均
147.79　200日移動平均

ポイントを超えての上昇。上値目途としてはボリンジャーバンド２シグマ上限の控える１５５．６４がある。