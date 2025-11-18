テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限１５５．６４
155.87 エンベロープ1%上限（10日間）
155.64 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
155.18 現値
154.33 10日移動平均
154.10 一目均衡表・転換線
153.63 21日移動平均
152.78 エンベロープ1%下限（10日間）
152.38 一目均衡表・基準線
151.63 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
149.66 一目均衡表・雲（上限）
149.38 一目均衡表・雲（下限）
149.25 100日移動平均
147.79 200日移動平均
ポイントを超えての上昇。上値目途としてはボリンジャーバンド２シグマ上限の控える１５５．６４がある。
155.64 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
155.18 現値
154.33 10日移動平均
154.10 一目均衡表・転換線
153.63 21日移動平均
152.78 エンベロープ1%下限（10日間）
152.38 一目均衡表・基準線
151.63 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
149.66 一目均衡表・雲（上限）
149.38 一目均衡表・雲（下限）
149.25 100日移動平均
147.79 200日移動平均
ポイントを超えての上昇。上値目途としてはボリンジャーバンド２シグマ上限の控える１５５．６４がある。