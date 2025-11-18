ムロツヨシ、髪の毛を“はげ散らかした”写真にファン驚き 「どした？」「これ本物」と騒然
俳優のムロツヨシ（49）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。自画撮りした髪型にファンから驚きの声が寄せられている。
【写真】「どした？」“はげ散らかした”自画撮りを公開したムロツヨシ
ムロは「#私の喜劇史 2016.5.19 映画『新解釈 幕末伝』は12月19日公開す」と投稿。写真ではカメラ目線で決めた表情で、髪の毛をなびかせるショットをアップした。
ムロの普段の髪型とは異なり、毛量が減ったヘアスタイルで、ファンは驚き。投稿では「どした？」「これ本物？」「散らかしムロさん似合ってます」などの反響が寄せられた。
