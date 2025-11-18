スタバのポイント″Star″をお得に貯めるなら11月は18日がねらい目。2倍貯まる「ダブルスターデー」を1日限定で開催中。

スターバックスでは、2025年11月18日限定で、スターバックスリワードGold会員限定でStarが2倍になる「Double Star Day（ダブルスターデー）」を実施しています。

お得に貯めてドリンクチケットなどに引き換えられる

スターバックスのポイント制度である「スターバックスリワード」。購入した金額に応じて"Star"が貯まります。

このStarを貯めると、ドリンクやフードに使えるeTicketやオリジナルグッズと引き換えられるお得なサービスです。

スタバを利用する人なら貯めておいて損なしのStarが、月に1度だけ2倍になります。11月は18日が対象です（Starbucks eGiftは、25年11月18日5時から19日4時59分59秒まで）。

購入で通常付与されるStarと同数のStarがBonus Starとして付与されます。

例えば、エスプレッソ アフォガード フラペチーノ（Tall／640円）とハム＆マリボーチーズ石窯フィローネ（480円）を購入した場合、通常18.6Starsもらえますが、対象日は倍の37.2Starsも貯められる計算に。

対象商品は、ドリンクやフードはもちろん、One More Coffee、コーヒー豆、タンブラー＆マグカップ、グッズ、Starbucks eGiftなどを含めた全商品。

ただし、オンラインストアでの購入やデジタル スターバックス カード ギフトは対象外です。

また、対象の支払いはMy Starbucksに登録済みのスターバックス カード（公式モバイルアプリに登録しているスターバックス カードも対象）、My Starbucksに連携済のLINE スターバックス カード、モバイルオーダー&ペイ（アプリ版／WEB版）、LINEスターバックスオーダー&ペイのみ。

登録済みのスターバックス カードとその他の決済手段を併用した場合は、登録済みスターバックス カードで支払った金額分のBonus Starがもらえます。

気になっていたグッズやコーヒー豆などをゲットするなら、Starが通常の2倍になる今日がお得です。

東京バーゲンマニア編集部