【韓国人オッパ セミのレシピ】合わせ調味料で辛さを調節していただく「白菜スープ」
韓国・順天（スンチョン）市出身の料理人、韓国人オッパ セミさん。彼がSNSで簡単に作れる本格韓国料理のレシピを配信し始めたところ、約1年で総フォロワー数が20万人を越える人気アカウントに！
セミさんによるレシピ本『韓国人オッパが作る 家にある調味料で 毎日韓国ごはん』は、日本でも作れる本格的な味が多くのユーザーに愛されました。
今回はそんなレシピ本の第二弾から、韓国の四季の味やソウル、プサンの飲食店で人気のメニューなどをご紹介。家にある調味料で本格的な韓国料理が楽しめるので、ぜひ試してみてくださいね！
あっさりやさしい味のスープ。
タデギ（合わせ調味料）で辛さを調節してね！
辛さのレベル：少し辛い
■材料（2人分）
とりむね肉…1枚（約250g）〈1cm幅に切る〉
万能ねぎ…3本〈3cm長さに切る〉
A
・白菜…3枚〈5cm幅に切る〉
・玉ねぎ…1/4個〈縦薄切り〉
・にんじん…3cm〈せん切り〉
・薄口しょうゆ…大さじ1/2
・水…5カップ
B
・にんにくのみじん切り…大さじ1
・塩…小さじ1
C〈混ぜる〉
・万能ねぎ…1本〈小口切り〉
・おろしにんにく…大さじ1/4
・粉唐辛子（粗）、薄口しょうゆ…各大さじ1/2
ごま油
■作り方
1 鍋にごま油大さじ2を弱めの中火で熱し、とり肉を炒めて火を通す。Aを加えて沸騰させ、強火で約10分煮る。
2 万能ねぎ、Bを加えてさっと煮たら、器に盛ってC（タデギ）をのせる。
※本記事は韓国人オッパ セミ著の書籍『本場の味が簡単に作れる！ 家にある調味料で もっと毎日韓国ごはん』から一部抜粋・編集しました。
著＝韓国人オッパ セミ／『本場の味が簡単に作れる！ 家にある調味料で もっと毎日韓国ごはん』