白菜スープ


韓国・順天（スンチョン）市出身の料理人、韓国人オッパ セミさん。彼がSNSで簡単に作れる本格韓国料理のレシピを配信し始めたところ、約1年で総フォロワー数が20万人を越える人気アカウントに！

セミさんによるレシピ本『韓国人オッパが作る 家にある調味料で 毎日韓国ごはん』は、日本でも作れる本格的な味が多くのユーザーに愛されました。

今回はそんなレシピ本の第二弾から、韓国の四季の味やソウル、プサンの飲食店で人気のメニューなどをご紹介。家にある調味料で本格的な韓国料理が楽しめるので、ぜひ試してみてくださいね！

■白菜スープ

あっさりやさしい味のスープ。

タデギ（合わせ調味料）で辛さを調節してね！

辛さのレベル：少し辛い

■材料（2人分）

とりむね肉…1枚（約250g）〈1cm幅に切る〉

万能ねぎ…3本〈3cm長さに切る〉

A

・白菜…3枚〈5cm幅に切る〉

・玉ねぎ…1/4個〈縦薄切り〉

・にんじん…3cm〈せん切り〉

・薄口しょうゆ…大さじ1/2

・水…5カップ

B

・にんにくのみじん切り…大さじ1 　

・塩…小さじ1

C〈混ぜる〉

・万能ねぎ…1本〈小口切り〉

・おろしにんにく…大さじ1/4

・粉唐辛子（粗）、薄口しょうゆ…各大さじ1/2

ごま油　

■作り方

1　鍋にごま油大さじ2を弱めの中火で熱し、とり肉を炒めて火を通す。Aを加えて沸騰させ、強火で約10分煮る。

2　万能ねぎ、Bを加えてさっと煮たら、器に盛ってC（タデギ）をのせる。

※本記事は韓国人オッパ セミ著の書籍『本場の味が簡単に作れる！ 家にある調味料で もっと毎日韓国ごはん』から一部抜粋・編集しました。

著＝韓国人オッパ セミ／『本場の味が簡単に作れる！ 家にある調味料で もっと毎日韓国ごはん』