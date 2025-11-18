ポテトのポタージュ


太らないためには栄養バランスのいい食事がポイント！でも、品数をたくさん作るのは大変ですよね。そんなときはスープが手軽。たっぷり野菜も食べられるし、栄養も余すところなくいただけます。水分があることで食べ過ぎを抑えられるし、からだが温まって代謝もアップ！

200kcal台以下の、太らないスープレシピをお届けします！

■ポテトのポタージュ

■じゃがいもの滋味あふれる一皿

［1人分 224kcal 塩分1人分1.9g］

◆材料(2人分)

じゃがいも　2個

新玉ねぎ　1/2個

バター　小さじ2

水　1カップ

顆粒スープの素　小さじ1/2

牛乳　1〜1と1/2カップ

塩　適宜

パセリのみじん切り　少々

◆作り方

1　じゃがいもは薄い半月切りにし、玉ねぎは縦薄切りにする。

2　厚手の鍋にバターを入れて火にかけ、バターが溶けたら玉ねぎを入れて炒める。しんなりしてきたらじゃがいもを加えて炒め、全体にバターがまわったら、水とスープの素を加える。煮立ったら弱めの中火にして煮る。

3　じゃがいもがくずれるくらいまでやわらかくなったら火を止め、フォークや木べら、マッシャーなどでつぶす。

●フォークを使って、なるべくなめらかになるように、ていねいにつぶす

4　なめらかになったら再び火にかけて、牛乳を好みの濃度になるまで加えて混ぜる、塩で調味し、器に盛ってパセリを散らす。

■ポタージュのアクセントに。手作りカリカリクルトン

●材料と作り方（作りやすい分量）

食パン（6〜8枚切り）1枚は1cm角に切る。フライパンに入れてオリーブ油少々を回しかけ、時々揺すりながら、全体にこんがりと焼き色がついて、カリッとなるまで焼く。

[全量で137kcal　塩分全量で0.6g]

