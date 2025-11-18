クルトンを入れても◎！じゃがいもの旨みを味わう「ポテトのポタージュ」
太らないためには栄養バランスのいい食事がポイント！でも、品数をたくさん作るのは大変ですよね。そんなときはスープが手軽。たっぷり野菜も食べられるし、栄養も余すところなくいただけます。水分があることで食べ過ぎを抑えられるし、からだが温まって代謝もアップ！
200kcal台以下の、太らないスープレシピをお届けします！
■ポテトのポタージュ
■じゃがいもの滋味あふれる一皿
［1人分 224kcal 塩分1人分1.9g］
◆材料(2人分)
じゃがいも 2個
新玉ねぎ 1/2個
バター 小さじ2
水 1カップ
顆粒スープの素 小さじ1/2
牛乳 1〜1と1/2カップ
塩 適宜
パセリのみじん切り 少々
◆作り方
1 じゃがいもは薄い半月切りにし、玉ねぎは縦薄切りにする。
2 厚手の鍋にバターを入れて火にかけ、バターが溶けたら玉ねぎを入れて炒める。しんなりしてきたらじゃがいもを加えて炒め、全体にバターがまわったら、水とスープの素を加える。煮立ったら弱めの中火にして煮る。
3 じゃがいもがくずれるくらいまでやわらかくなったら火を止め、フォークや木べら、マッシャーなどでつぶす。
●フォークを使って、なるべくなめらかになるように、ていねいにつぶす
4 なめらかになったら再び火にかけて、牛乳を好みの濃度になるまで加えて混ぜる、塩で調味し、器に盛ってパセリを散らす。
■ポタージュのアクセントに。手作りカリカリクルトン
●材料と作り方（作りやすい分量）
食パン（6〜8枚切り）1枚は1cm角に切る。フライパンに入れてオリーブ油少々を回しかけ、時々揺すりながら、全体にこんがりと焼き色がついて、カリッとなるまで焼く。
[全量で137kcal 塩分全量で0.6g]
編集＝レタスクラブ編集部／『太らないスープ143』