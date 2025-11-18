もやしとうどんがなじんで意外とあっさりな「もやしの汁なし担担うどん」
【写真を見る】家族全員分が15分！「さば缶ともやしの焼きうどん」
いつでもお安く売ってくれていて、かさ増しなどにも役に立つ家庭の救世主・もやし。
和洋中どんなアレンジにもぴったりなので、ボリューム満点のメインおかずから副菜、作り置きまで幅広く対応してくれる万能食材ですよね。
そんなもやしを使った、レパートリーが増えること間違いなしのレシピをご紹介します！
■もやしとうどんがなじんで、あっさり食べられる
1人分：318kcal
塩分：2.8g
■【材料（2人分）】
もやし…1袋（約200g）
とりひき肉…130g
ゆでうどん…1玉
A
・とりガラスープの素…小さじ1
・豆板醤、ごま油…各小さじ1/2
B
・しょうがのせん切り…1/2かけ分
・ごま油…小さじ2
・豆板醤…小さじ1/2〜1
C
・酒…大さじ1
・オイスターソース…小さじ2
・砂糖、みそ…各小さじ1
ごま油
■【作り方】
1 鍋に湯を沸かし、ごま油少々を入れる。うどん、もやしの順に入れてさっとゆで、ざるにあける。耐熱ボウルに移し、Aを加えてあえる。
2 フライパンにBを入れて中火にかけ、香りが立つまで炒める。
3 ひき肉を加えてほぐしながら炒め、肉の色が変わったらCを加えて混ぜ合わせる。
4 器に1を盛り、3をのせる。好みでミックスナッツを粗く刻んだものや、万能ねぎの小口切りを散らす。
料理／井澤由美子、撮影／澤木央子
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。
・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのもやし100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのもやし100レシピ』