不倫している人は、「奥さんと別れてほしい」「略奪したい」と考える人も多いようです。ただ略奪婚をして自分の思い通りになったとしても、幸せになれるとは限らないでしょう。

今回は、既婚者を略奪した女性が結婚したことを後悔した話をご紹介いたします。

ギャンブル癖がある人だった

「既婚者の彼と不倫の末、略奪することに成功しました。結婚した当初は、奥さんに勝てたことや、彼とようやく一緒になれたことがうれしくて幸せモードに浸っていたんです。

しかし、不倫したことで奥さんに慰謝料を請求されてしまい、彼の貯金はほぼ０。最初は2人で働いて頑張ろうと約束したけど、だんだん彼はギャンブルをするようになりました。私の知らない間に借金までしていて、喧嘩になったこともあります。

そういえば略奪する前に、奥さんと彼と私の3人で話し合いをした際に、奥さんから『この人を奪いたいなら好きにすればいいけど、あなたなにも知らないのね』『あなたのほうがお似合いかも』と言われたことを思い出しました。そのときは負け惜しみだと思って勝ち誇った気でいたけど、今思うと奥さんは彼の性格やギャンブル癖を知っていた……？

だから私のほうがお似合いだなんて言ったのかもしれません。むしろこんな男とはさっさと離婚したかったくらいなのかも……。禁断の恋に燃え上がって気づかなかったけど、なんでこんな人と一緒になってしまったのか、後悔しかありませんね」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ 奥さんは、夫のすべてを知っていたのでしょう。略奪婚をする人は現実が見えていない人が多いですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。