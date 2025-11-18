¤Ò¤Æù¤È¤â¤ä¤·¤Ç¡ª¤«¤µÁý¤·ËþÂ¤ª¤«¤º¡Ö±ö¤½¤Ü¤í¼Ñ¡×¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×
¡Ú¥Ð¥ê¥¨15ÉÊ¡Û¥³¥¹¥ÑÎÉ¤·¡õ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤ÇºÇ¹â¤Ê¡È¤â¤ä¤·¤Î¤ª¤«¤º¡É
¤â¤ä¤·¤Î¤è¤¦¤ËÌ£¤Ë¥¯¥»¤Î¾¯¤Ê¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌîºÚ¤Ï¡¢¤Ò¤Æù¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤«¤Ä±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¤ª¤«¤º¤¬»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤ÇËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¡Ö¤½¤Ü¤í¼Ñ¡×¤È¡¢¤¿¤Í¤Ë¤â¤ä¤·¤òIN¤·¤Æ¡¢·Ú¤¤¿©¤Ù¿´ÃÏ¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤â¤ä¤·¤Î±ö¤½¤Ü¤í¼Ñ
¥¹¡¼¥×¤´¤È¤´ÈÓ¤äÌÍ¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¡ý
¡¦¤â¤ä¤· ¡Ä2ÂÞ(Ìó400g)
¡¦ÆÚ¤Ò¤Æù ¡Ä150g
¡¦¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬ ¾®¤µ¤¸1
¡¦ËüÇ½¤Í¤®¤Î¾®¸ýÀÚ¤ê ¡Ä1ËÜÊ¬
¡¦¥¹¡¼¥×
¡¡ø¤È¤ê¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ ¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¡ø¼ò ¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¡ø±ö ¡Ä¾¯¡¹
¡¡ø¿å¡¡¡Ä1/2¥«¥Ã¥×
¡¦¿åÍÏ¤ÊÒ·ªÊ´
¡¡øÊÒ·ªÊ´ ¡Ä¾®¤µ¤¸2
¡¡ø¿å ¡ÄÂç¤µ¤¸1¤È1/3
¡¦¤´¤ÞÌý¡¡
¡¦±ö¡¡
¡¦¤³¤·¤ç¤¦
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌýÂç¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤òÆþ¤ì¤Æ¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¤ë¡£
2. ¹á¤ê¤¬Î©¤Ã¤¿¤é¤Ò¤Æù¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¡¢¤Ñ¤é¤ê¤È¤·¤¿¤é¡¢¤â¤ä¤·¡¢¥¹¡¼¥×¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Õ¤¿¤ò¤·¡¢¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤ÇÌó3Ê¬¼Ñ¤ë¡£
3. ¤â¤ä¤·¤Î¤«¤µ¤¬¸º¤Ã¤¿¤éÁ´ÂÎ¤òº®¤¼¤Æ±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¤ÇÌ£¤ò¤È¤È¤Î¤¨¡¢¿åÍÏ¤ÊÒ·ªÊ´¤Ç¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢ËüÇ½¤Í¤®¤ò»¶¤é¤¹¡£
(1¿ÍÊ¬256kcal/±öÊ¬1.3g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¾åÅÄ½ß»Ò)
¢£¤â¤ä¤·¤¿¤Ã¤×¤ê¥Ð¡¼¥°
¤â¤ä¤·¤¬¤¿¤Í¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤®¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤µÇÜÁý¡ª
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¤¿¤Í
ø¤â¤ä¤·¡¡¡Ä1ÂÞ(Ìó250g)
ø¹ç¤¤¤Ó¤Æù ¡Ä200g
ø¥Ñ¥óÊ´ ¡Ä1/2¥«¥Ã¥×
¡¡ø¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥× ¡ÄÂç¤µ¤¸2
¡¡ø±ö ¡Ä¾®¤µ¤¸1/4
¡¡ø¤³¤·¤ç¤¦ ¡Ä¾¯¡¹
¡¦¤µ¤ä¤¤¤ó¤²¤ó ¡Ä150g
¡¦¥½¡¼¥¹
¡¡ø¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥× ¡ÄÂç¤µ¤¸3
¡¡øÃæÇ»¥½¡¼¥¹ ¡ÄÂç¤µ¤¸2
¡¡ø¿å ¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
¡¦¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¡¡
¡¦±ö¡¡
¡¦ÁÆ¤Ó¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¥Ý¥êÂÞ¤Ë¤¿¤Í¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢Á´ÂÎ¤¬¶Ñ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÂÞ¤Î¾å¤«¤é¤â¤ä¤·¤òÀÞ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤¯Îý¤êº®¤¼¤ë¡£1/2ÎÌ¤º¤Ä¡¢Î¾¼ê¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¶õµ¤¤òÈ´¤¡¢1.5Ñ¸ü¤µ¤ÎÂÊ±ß·Á¤Ë¤¹¤ë¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¾®¤µ¤¸1¤ò¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢[1]¤òÊÂ¤Ù¤ÆÌó3Ê¬¡¢¤³¤ó¤¬¤ê¤È¾Æ¤¯¡£¾å²¼¤òÊÖ¤·¡¢¤¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ó¤²¤ó¤ò²Ã¤¨¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ç7 ¡Á 8Ê¬¾Æ¤¯¡£
3. ¤¤¤ó¤²¤ó¤Ë±ö¡¢ÁÆ¤Ó¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦³Æ¾¯¡¹¤ò¤Õ¤ê¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤È¤È¤â¤Ë´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
4. Â³¤±¤Æ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥½¡¼¥¹¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æ¼ÑÎ©¤Æ¡¢·Ú¤¯¤È¤í¤ß¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Çº®¤¼¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ë¤«¤±¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬403kcal/±öÊ¬3.9g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¾åÅç°¡µª)
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Î¤Ä¤Ê¤®¤Ë¤â¤ä¤·¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»Â¿·¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥Ý¥êÂÞ¤Ç¤è¤¯Îý¤êº®¤¼¤Æ¤¿¤Í¤òºî¤ë¤Î¤Ç¡¢Ì£¤ä¿©´¶¤¬¶ÑÅù¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«º£Æü¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤Í¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬¤Ç¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¾åÅÄ½ß»Ò¡¢¾åÅç°¡µª¡¡»£±Æ¡¿ÌÚÂ¼Âó¡¢ÆñÇÈÍº»Ë
±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ
¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡¿ÃæÅÄÌª´»