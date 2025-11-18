今を生きる女性の“幸せ“をMEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが本音で語り尽くす番組『ダマってられない女たち season2』（ABEMA）。

11月14日（金）放送の同番組では、K-1史上初の世界3階級制覇を果たした格闘家・武尊と『幸せ！ボンビーガール』で注目を浴びたタレント・川口葵の新婚生活にテレビ初密着した。

©AbemaTV,Inc.

大きな話題となった結婚発表から3カ月、どんな生活をしているのか注目が集まる2人。夕食タイムの密着では、川口の手料理に「うまい！」と笑顔を見せる武尊に、川口も「よかった〜！ぬか漬け漬かってる？」と楽しげに尋ねる。

会話の中心は料理で、「家では格闘技の話を一切しない」が自然とできた夫婦のルールだそう。常に勝負と緊張に身を置く武尊が、戦いから距離を置き穏やかな日常へと戻る、そんな夫婦団欒の時間が映し出された。

©AbemaTV,Inc.

また密着中、2人が馴れ初めを明かす場面も。

共通の知人からの紹介で出会い、互いに好印象を持ったという当時を振り返り、武尊は「普段、テレビは見ないんですけど、たまたま『幸せ！ボンビーガール』の彼女が出ている回は見ていて。テレビとの差がなかったので、本当に嘘がつけない人なんだろうなって思ったんです」と語る。

さらに「本当に（人と）壁を作るんで、本当に心を許した人にしか素を見せないんですよ」「素を見せているのは、多分この地球上で3〜4人くらい。妻はそのうちの1人です」と照れくさそうにコメントした。

©AbemaTV,Inc.

嬉しそうに微笑む川口に、武尊は「やめて！」と赤面。密着中も、川口の前だからこそ見せる武尊の素の姿が続出する。

愛犬の散歩で訪れた公園でぶら下がり器具を見つけると、背の届かない川口に「そのままずっとぶら下がってて！俺、公園一周してくるから」と笑顔で“無茶ぶり”したり、川口に「変顔よくするよね」と暴露された場面では即座に「しないです！」とツッコミを入れたりと、普段カメラの前では見せない武尊のお茶目な姿に、スタジオも「可愛い〜」「ボケとツッコミみたい」と盛り上がった。

川口も「有名な選手さんなのに、全然カッコつけていない。そのままの自分を見せてくれる人だなって」と、飾らない武尊の姿に惹かれたと話し、そんな互いに無理をせず素でいられる関係が、2人の結婚の決め手にもなったという。

©AbemaTV,Inc.

そして川口の誕生日に訪れたディズニーランドで武尊からプロポーズ。

しかしまさかのハプニングもあったそうで、川口が「婚姻届がちょっと湿っていましたね。（1日中）服の中に隠してくれていたらしくて、それで…（笑）」とこぼすと武尊は照れ笑い。

続けて川口は「すでに自分の欄を埋めてくれていて。びっくりしたんですけど、それ以上に、自分のことを考えて準備してくれていたのかなって思ったら嬉しかったです」と語り、2人の微笑ましいエピソードに、スタジオは笑顔に包まれた。

©AbemaTV,Inc.

さらに密着では、武尊が長期休養について語る場面も。

2022年当時、人気と実力を二分していた那須川天心選手との一戦で敗北した武尊は、その後うつ病とパニック障害を公表し、長期休養を発表した。当時について「K-1を全部背負ってやっていたので、全部終わった。（人生）終わりだなって気持ちになりました」と語る。

そんな彼に川口がかけた言葉は“ただの日常会話”だったそう。武尊は「彼女に普段通りに接してもらえるのが一番ありがたかった。いつもの自分でいられる安心感がありました」と、“格闘家”ではなく、“ただの一人の人間”として見てくれた川口の存在への感謝を語っていた。