

綱引き名人・トムの戦略が光る！ ⓒ HeunHanCompany, Mirae N, 東洋経済新報社

いよいよ運動会シーズンも終盤。定番競技といえば、「綱引き」を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。





「綱引きなんて、力の強い人が勝つんでしょ？」と思うかもしれませんが、実は、綱引きのポイントは腕力ではないのです。

では、何が勝敗を分けるのでしょうか？

今、小学生の子どもたちに大人気、累計700万部を売り上げるサイエンス学習漫画シリーズの新刊『となりのきょうだい 理科でミラクル ヤッホー！大自然編』より、綱引きのコツを解説しているお話『焼け石に水』をお届けします。







（となりのきょうだい ： YouTubeクリエイター）

（アン・チヒョン ： 作家）

（ユ・ナニ ： 漫画家）