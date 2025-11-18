コレックホールディングス<6578.T>が反発している。１７日の取引終了後、子会社ノイアットが、不動産賃貸管理会社向けの空室電気代行サービス「ＫＵＤＥＮ（クーデン）」をリリースしたと発表しており、好材料視されている。



従来、空室時には内覧やクリーニングのために電気を通す必要がある一方、電力会社への個別連絡や書類作成など煩雑な手続きにより不動産管理会社の工数増加が課題となっていたが、「ＫＵＤＥＮ」はこうした課題を解決するために、不動産賃貸物件の空室期間における電気の開通・停止をワンクリックで行えるようにしたサービス。同サービスを導入することで、不動産管理会社は空室期間の電気代を負担することなく、入居者をスムーズに案内できるようになり、コスト削減と入居者満足度向上を同時に実現できるとしている。



出所：MINKABU PRESS