北の達人コーポレーション<2930.T>が全般相場下落のなか底堅い動き。１７日の取引終了後、カラーコンタクトレンズ事業を手掛けるリバースチェーンコンサルティング（ＲＣ）の全株式を１２月１日付で取得し子会社化すると発表しており、これを好材料視する買いが株価を下支えしているようだ。



ＲＣ社は、成長を続けるカラーコンタクトレンズ市場で９０種以上の商品をＱｏｏ１０や楽天市場などのＥＣモールで販売しており、北の達人が有するＥＣモールに特化した販促活動やクリエイティブの制作及び広告最適化などにより収益力及び競争力の強化につながると判断したという。取得価額は非開示。なお、２６年２月期業績への影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS