Image: Tryangle2025

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

トンネル入り口でサングラスを跳ね上げ、出口でまたかけ直す…。そんな小さな徒労から解放されるときがきました。

「AF-801PMMC」は、レンズに搭載された光センサーがまぶしさを感知し、レンズ濃度が自動で調整される仕組みの瞬間調光スポーツサングラスです。

充電なしに光をコントロールする、インテリジェントな次世代アイウェアの特長をまとめてご紹介していきます。

明るさの変化に合わせて自動調光

Image: Tryangle2025

「AF-801PMMC」は、レンズの間に液晶フィルムを挟んだ高性能液晶調光レンズを搭載。電卓と同じような仕組みで、本体中央部の光センサーソーラーパネルが光をとらえ、充電の手間なく、明るさの変化に瞬時にレンズ濃度が追随します。

Image: Tryangle2025

Image: Tryangle2025

周囲の明るさに応じてレンズの濃度を自動で最適化する仕組みです。

偏光度99％のクリアな視界

Image: Tryangle2025

高性能な偏光フィルターが、アスファルトや水面の厄介なギラつきを効果的にカット。不要な反射を抑え、対象が見やすくなるよう配慮されています。

徹底した目の保護

Image: Tryangle2025

紫外線は99.9％以上、ブルーライトも約76％カット（※）。紫外線やブルーライトから目を保護することで、長時間のドライブやアウトドアアクティビティも快適にサポートしてくれます。

※いずれもメーカー公称値になります。

充電不要！光をコントロールする自動センサー搭載で視界の明るさを瞬時に自動調節 27,700円 【数量限定 20％OFF】AF-801PMMC 1点（全2色） 商品をチェックする

シーンや用途に合わせて使い分け

レッドミラー

Image: Tryangle2025

視界に青みがかり、自然に近い色調を保ちます。風景の色をありのままに楽しみたいドライブやトレッキングに最適です。

ブルーミラー

Image: Tryangle2025

ブラウン基調の落ち着いた視界で、特に緑のコントラストを高める特長があります。ゴルフで芝の状態を正確に把握したいシーンなどで活躍します。

4,000名以上のデータに基づいた設計

日本人仕様のフィット感

Image: Tryangle2025

4,000名以上の日本人頭部データに基づいて設計されたフレームは、わずか28g。「かけたまま忘れる」を追求した一本です。

光触媒コーティングで清潔な状態を保ちやすい

Image: Tryangle2025

軽量設計に加え、フレームには光触媒コーティングが施され、清潔な状態を保ちやすくなっています。また、防水性については「IPX4」に準拠した試験を行っており、日常的な汗や急な小雨にも配慮した設計に。ただし、濡れたままの放置は故障の原因となるので、避けるのが望ましいでしょう。

万が一の際に備え、1年間の製品保証が付いているのも、長く付き合ううえで申し分ないポイントです。

Image: Tryangle2025

暗いトンネルも真夏の太陽も冬のゲレンデも。ハンドルを握るドライバーから、スコアを追求するゴルファーまで。明るさの変化に対応する「AF-801PMMC」。

光の変化に煩わされるすべての人におすすめしたいオールインワンのアイウェア。気になる方はお早めに詳細をチェックしてみてください。

充電不要！光をコントロールする自動センサー搭載で視界の明るさを瞬時に自動調節 27,700円 【数量限定 20％OFF】AF-801PMMC 1点（全2色） 商品をチェックする

>>充電不要！光をコントロールする自動センサー搭載で視界の明るさを瞬時に自動調節

Image: Tryangle2025

Source: CoSTORY